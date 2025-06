Peláez: «Tendremos en Primera un Oviedo competitivo»

Ramón Julio García Oviedo Lunes, 23 de junio 2025, 22:19 Comenta Compartir

Las celebraciones ya han llegado a su fin y en la jornada del lunes se han solapado con las primeras gestiones para la planificación de la próxima temporada, la de la vuelta del equipo a Primera 24 años después. En esas iniciales pinceladas del proyecto está participando Veljko Paunovic, con el que el club espera llegar a un acuerdo para la renovación en los próximos días. Sobre Cazorla el club confía en que decida seguir una temporada más como futbolista.

Salvo sorpresa, el serbio será el entrenador y ya ha dejado claras algunas de sus pretensiones para la confección de la plantilla, así como otros detalles, como la pretemporada del equipo que empezará en tres semanas.

El presidente, Martín Peláez, aprovechó la visita a Covadonga para reconocer que los dos días que han pasado desde el ascenso «han sido maravillosos». «Estamos muy contentos y con mucha actividad, pero bendito cansancio», añadió, orgulloso de haber conseguido el objetivo. No obstante, advirtió de que, al mismo tiempo, «también estamos trabajando ya para lo que viene».

Una de las ideas que el presidente quiere que cale en la afición es «que la gente se acostumbre a ganar» y bromeó señalando que un aficionado le dijo que el objetivo era hacer 14 puntos (uno más que el Sporting en la peor temporada de un equipo en Primera). Sin embargo, el presidente le respondió que el objetivo en Primera es «mantenernos y competir». «Hay equipos importantísimos, pero el Grupo Pachuca es ganador y trabajaremos para tener un Oviedo competitivo en Primera», explicó antes de afirmar que quiere que eso tenga su reflejo dentro y fuera del terreno de juego.

El primer paso para el dirigente es «armar la mejor plantilla posible y prepararnos lo mejor posible», indicó antes de reconocer que ayer estuvieron reunidos con el míster «trabajando en la pretemporada y planeando lo que tenemos que apuntalar».

Martín Peláez reincidió en que la filosofía del grupo Pachuca es la del trabajo y comentó que «aunque no se hubiese logrado el objetivo, esto no hubiera parado. Teníamos y tenemos que seguir creciendo, seguir apostando, tener una buena plantilla y seguir adelante en todos los proyectos» precisó.

Sobre la renovación del entrenador, Martín Peláez detalló que, con el míster, se ha conversado sobre la parte deportiva, mientras que la parte contractual «la abordaremos con su agente estos días». No obstante, aclaró que «por las sensaciones que se perciben no habrá problema. No lo puedo confirmar, pero todo va encaminado. Él está feliz y nosotros también». Además, reveló que durante la celebración le dijo «después de ver cómo estaba la ciudad el que no se quiera quedar… Esto enamora».

En cuanto a la continuidad de Cazorla comentó que ahora se va de vacaciones y que hablarán cuando vuelva, pero insistió en que «él decidirá». «Santi siempre va a estar con nosotros y jugar o no la temporada que viene es decisión suya. Hará lo que quiera, como debe ser», concluyó.

Sobre la planificación dijo que les beneficia el hecho de que en Primera haya más recursos, «pero también más gastos». «Ahora hay que pagar primas de ascenso y tener una plantilla de Primera para poder competir y mantenerse, comentó el dirigente azul.

Otro de los proyectos en marcha es el de la ciudad deportiva. El presidente afirmó que están avanzando en los trámites con el Ayuntamiento de Siero. «Está todo muy enfocado y en eso trabajamos», subrayó sin querer detallar plazo alguno.

Finalmente, valoró la temporada con el ascenso del primer equipo, del filial y el femenino. «Si escribes un guion, no te sale tan bueno. Tres ascensos, resultados buenos en la cantera, año del centenario… Todo salió de película, pero también porque lo trabajamos», indicó antes de reconocer que «el fútbol es muy caprichoso y los resultados han salido». «Lo que ha pasado –añadió– lo soñé muchas veces. Hacer feliz a la gente que te ha apoyado es lo más bonito que hay en la vida».

La ofrenda en Covadonga cerró las celebraciones Una ofrenda floral en la Santa Cueva de Covadonga puso punto final a las celebraciones por el ascenso del Real Oviedo. Tras dos días cargados de actos, el de ayer fue más reducido, ya que en el acto religioso participaron únicamente cinco jugadores del primer equipo: Dani Calvo, Pomares, Aarón Escandell, Álex Cardero y Lucas. Buena parte de los componentes de la plantilla ya están de vacaciones y los extranjeros iniciaron viaje a sus países, ya que en tres semanas aproximadamente tendrán que volver a los entrenamientos para iniciar la pretemporada. El presidente azul, Martín Peláez, encabezó la expedición que agradeció a la Virgen de Covadonga la buena temporada del equipo. También estuvieron los consejeros Manuel Paredes y Fernando Corral, así como diferentes empleados y cargos de la entidad. Antes de desplazarse a Covadonga hubo una comida en el El Corral del Indiano, en Arriondas. El propietariodel establecimiento, José Antonio Campoviejo, fue el encargado de confeccionar el menú junto a Ricardo G. Sotres, de El Retiro, y Pello Noriega, de Castru Regueiru.