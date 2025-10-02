Aarón Escandell: «Estoy feliz en Oviedo y el club lo sabe»

Ramón Julio García Oviedo Jueves, 2 de octubre 2025, 14:32 Comenta Compartir

«Estoy feliz en Oviedo, mi familia también. El club lo sabe. Nunca he tenido tanta regularidad en un equipo y eso se demuestra en el campo y en el día a día. Muy contento de seguir aquí, ojalá sean muchos años más». Aarón Escandell explicó así sus sentimientos después de cerrar su renovación con el Oviedo y atravesar el mejor momento de su carrera profesional.

Aunque todo le sonríe, el meta valencia es exigente: «No diría un inicio perfecto porque nos hemos dejado puntos, pero sí feliz. Disfrutando del momento del equipo y de la situación, somos unos privilegiados por estar viviendo esto. Estoy en una edad idónea para un portero, porque no soy ni joven ni muy veterano. Ya hay una madurez por todo lo que has vivido. Los halagos son buenos, pero hay que tratarlos con cuidado. No nos podemos poner límites».

No era fácil imaginar todo lo que está viviendo desde su llegada a Oviedo: «Cuando salí de Las Palmas nunca imaginé que iba a vivir todo esto, ojalá siga así. El equipo sigue creciendo y solo pido seguir trabajando así para que el colectivo mejore, sin excusas». En este sentido, la ciudad y el equipo han sido claves en su carrera: «Oviedo me ha dado confianza desde el primer minuto en el que me llamaron. Sabía que aquí podía crecer y conseguir cosas bonitas, como así ha sido. A nivel personal Oviedo me ha dado paz y tranquilidad. Voy por la calle y aunque sean muy forofos, son muy respetuosos. Se vive el fútbol de una forma especial, siempre exigiendo para bien y con mucho sentimiento».

El hecho de verse como el portero que más intervenciones hace en las cinco principales Ligas de Europa también le satisface: «Es una estadística positiva, evidentemente, porque te ves ahí con muchos grandes nombres. Estamos en Primera División y ese salto se nota. Puede ser que nos tiren mucho, está claro, pero los defensas también están defendiendo más y mejor. Esto es lo que te exige la Primera, de la nada te crean situaciones de peligro».

Ahora, el reto es repetir la buena imagen y el resultado en casa. «Estamos enfocados en el Levante. Solo queda pensar en ello tras celebrar la victoria en Mestalla. Están haciendo las cosas bien y tenemos muchísimas ganas de jugar en el Tartiere. Queremos seguir sumando de tres en casa e irnos al parón de la mejor forma posible, porque eso nos daría mucha confianza y energía».

Temas

Real Oviedo