Álex Cardero se apunta al tramo decisivo con el Real Oviedo

Ser profeta en tu tierra siempre es una tarea compleja y el mundo del fútbol no es ninguna excepción. Los canteranos suelen estar mirados con ... lupa y es más fácil valorar al que llega desde fuera que al formado en la propia casa. Álex Cardero está luchando contra todos esos tópicos y entra en la recta final del curso dispuesto a reclamar un papel de protagonista en el equipo y añadir el plus de sentimiento que puede ser clave en la consecución del objetivo del Real Oviedo.

Hijo de la generación del 2003, esa que coincidió con el hundimiento del club y lo sacó del fútbol profesional durante 13 temporadas, fue de los que nunca atendió las llamadas que llegaron a su puerta para cambiar de equipo y fue quemando todas las etapas del fútbol formativo hasta convertirse en una pieza clave del filial y la pasada campaña quedarse ya enrolado en la primera plantilla.

Su apuesta por hacerse un sitio fue fuerte. Desoyó las muchas propuestas que tuvo en el verano de 2023 y decidió quedarse para convencer a Álvaro Cervera. No tuvo mucha confianza, apenas dos minutos en dos partidos. La llegada de Luis Carrión no mejoró su situación y se quedó con aquella aparición en Villarreal, donde anotó el gol del empate y fue la antesala de su partida al Arenteiro, donde cuajó una muy buena segunda vuelta, que sirvió para tener una nueva oportunidad en casa.

Impulso con Calleja

Javi Calleja le abrió la puerta para quedarse y lo dejó claro en los partidos de pretemporada: «Le había visto en algún vídeo, pero ahora tengo la suerte de entrenarle. Es un perfil de jugador que me encanta: entiende bien el juego, tiene talento y se adapta a muchas posiciones. Estoy muy contento con él». No iba a salir cedido y empezó a acumular minutos y participaciones desde el primer día. Ante el Mirandés estreno su cuenta goleadora y en Zaragoza fue clave para la remontada azul en el segundo tiempo.

Desde la llegada de Veljko Paunovic no había tenido minutos, pero el sábado ante el Ferrol, el técnico serbio decidió darle entrada en la recta final del choque. Una vez más, su aportación fue notable y se ganó el elogio del entrenador: «Me está dando una impresión fantástica. Tiene calidad y sigue un estilo de vida que es perfecto para dedicarse al fútbol y ser futbolista. Es un diez en todos los aspectos. Tenía ganas de verlo en un partido como éste y nos ha aportado muchísimo».

De momento, suma 14 partidos de Liga, con un gol y una asistencia y 356 minutos acumulados. A eso hay que sumar que disputó íntegra la eliminatoria de la Copa del Rey frente al Ávila. En las siete jornadas que restan apunta a tener un papel importante ya sea de inicio o saliendo desde el banquillo y tiene el reto de mantener el buen tono mostrado hasta ahora.

Trabajo en su renovación

El contrato de Álex Cardero se extiende hasta el 30 de junio de 2026 y el Oviedo tiene claro que quiere seguir contando con el canterano. Las conversaciones con los agentes del futbolista llevan en marcha toda la temporada y hay confianza en poder alcanzar un acuerdo antes de que el jugados pueda elegir alguna de las muchas propuestas que hay encima de su mesa. No es fácil encontrar talentos de su edad y son muchos los equipos que verían buenos ojos su incorporación con vistas a formar parte de su filial ya que en la próxima campaña seguirá siendo sub 23 y podría alternar las apariciones con una primera plantilla y un segundo equipo, aunque esa alternativa no parece convencer al jugador, ni a su entorno.

En caso de cerrar un acuerdo de renovación, Álex Cardero podría dejar de tener ficha con el filial, aunque sea jugador del primer equipo a todos los efectos. La decisión de jugar con dorsal del segundo equipo se debe más a la posibilidad de disponer de una ficha más para jugadores mayores de 23 años que a cualquier otra razón.

El punto fuerte para alcanzar el acuerdo apunta más a lo deportivo que a lo económico. Cardero quiere tener claro que sus opciones de jugar van a crecer con vistas a la próxima temporada para poder tener una continuidad que no ha encontrado en estas dos campañas.

El canterano ha aprendido a llevar la situación y lo dejó claro: «Este año no me como la cabeza, quiero estar aquí y trabajo en ser cada día mejor». Esa baza emocional puede ser la que termine decantando la balanza para la renovación, que el club desea cerrar independientemente de la categoría en la que milite el equipo la próxima temporada.