Paunovic, entrenador del Real Oviedo: «Lo de mañana es una guerra»

'Play off' de ascenso a Primera: Real Oviedo-Almería

'Play off' de ascenso a Primera: Real Oviedo-Almería

'Play off' de ascenso a Primera: Real Oviedo-Almería

Chisco García Oviedo Martes, 10 de junio 2025, 13:18 Comenta Compartir

«Lo de mañana es una guerra. Así de fácil. En una guerra no influye nada, ni el resultado de la ida ni nada. Solo influyen los jugadores que harán la guerra». Veljko Paunovic ha dejado claro la intención con la que afrontan el encuentro de este miércoles a las 21 horas en el Carlos Tartiere y lo que espera de sus futbolistas.

Tener el marcador a favor no significa nada a juicio del técnico serbio: «Estamos preparados para lo que toque. Queremos que todos entiendan la importancia y nadie se relaje. Tras ganar al Cádiz pedí a todos que no se viniesen abajo y así fue, ahora pido lo contrario: que nadie se venga arriba. El Almería tiene un resultado que superar y sabemos que vendrán con todo lo que tienen. Nosotros queremos hacer más de lo que hagan ellos, no queremos empatar, queremos ganar».

Pensar que el empate o que la derrota por la mínima les da el pase sin penaltis tampoco le vale: «Ninguna especulación. Ellos irán a por todo y nosotros tendremos que estar por encima. Es un partido distinto al de la ida, nos lo tomamos casi como otra eliminatoria. El resultado de la ida no es suficiente para este miércoles. Tenemos que jugar con claridad y sin especulaciones».

Una de las mejores noticias es la recuperación de piezas claves: «En estos días tenemos que individualizar el trabajo de los jugadores que se están recuperando. Para mañana estarán todos, también los que entrenaron con menos carga. Fede Viñas e Ilyas Chaira van a ir convocados».

El Tartiere volverá a estar lleno de oviedistas dispuestos a empujar al equipo: «El apoyo de la afición es fundamental para mañana. Quiero que entiendan todo esto que estoy comentando, el rival es bueno y el partido será duro, todos tenemos que dar el máximo».