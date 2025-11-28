Las leyendas del Real Oviedo darán lustre al centenario del club

El centenario del Real Oviedo vivirá una de sus citas mágicas el próximo día 27 de diciembre. Esa es la fecha señalada para la ... disputa del que ya se ha denominado como el 'Encuentro de Leyendas del Real Oviedo' y que está siendo organizado por la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (APARO) y Fondo Norte, con la colaboración del club. La iniciativa tiene previsto reunir a un centenar de ex jugadores azules arrancando en la década de los 60 y llegando hasta nuestros días. El choque se disputará en el formato de triangular, comenzará a las 18.00 horas y al entrada será libre para los abonados y las entradas para el público tendrán un coste de 5 euros.

La sala de prensa del Carlos Tartiere fue el escenario elegido para la presentación del encuentro y allí estuvieron el presidente de la Asociación de Veteranos del Real Oviedo, Vicente González-Villamil, y algunos históricos del equipo como Vili, Carlos Muñoz o Esteban. Jaime Campillo representó a la APARO, Ignacio Suárez a Fondo Norte, Martín Peláez al club y Covadonga Díaz al Ayuntamiento de Oviedo.

Suárez fue el encargado de explicar cómo fue la idea y la puesta en marcha de este proyecto: «Vendrán jugadores de todas las épocas y todavía estamos negociando. Esperamos que en total vengan entre 100 y 120 veteranos, algunos jugarán y otros no podrán, pero estarán». La tarea está siendo compleja. «No tenemos un archivo de teléfonos, así que fuimos buscándonos la vida. Desde mayo lo estamos organizando y la acogida está siendo buenísima. Ven que es un evento importante y se apuntan». La idea de que la entrada sea gratuita para los abonados y que se juegue a las 18 horas es para acercar el sentimiento azul: «La idea es que vengan muchas familias y demostrar que el oviedismo se transmite de generación en generación».

La jornada no sólo tendrá el partido, aunque sea el plato fuerte. Los organizadores tiene previsto que haya una firma de autógrafos de los participantes a partir de las 11 horas en el auditorio Príncipe Felipe y allí estarán los veteranos azules para atender a los aficionados hasta las 13.30 horas. A las 16.30 los jugadores saldrán desde el Hotel Silken Monumental en dirección al Carlos Tartiere. A esa hora está prevista la apertura de puertas del estadio y allí habrá animación para los asistentes

Aunque la entrada al encuentro sea gratuita, será necesario retirar invitaciones a través de la página web del club. Cada abonado adulto podrá retirar un máximo de dos invitaciones. El plazo expira el día 8 de diciembre. Si después de ese plazo hay localidades, saldrán a la venta al precio de 5 euros.