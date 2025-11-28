El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vili, Vicente, Campillo, Suárez, Covadonga Díaz, Martín Peláez, Carlos Muñoz y Esteban. Mario Rojas

Las leyendas del Real Oviedo darán lustre al centenario del club

La Aparo y Fondo Norte, con la ayuda del club, organizan un partido de exjugadores azules el próximo 27 de diciembre en el Carlos Tartiere

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:03

El centenario del Real Oviedo vivirá una de sus citas mágicas el próximo día 27 de diciembre. Esa es la fecha señalada para la ... disputa del que ya se ha denominado como el 'Encuentro de Leyendas del Real Oviedo' y que está siendo organizado por la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (APARO) y Fondo Norte, con la colaboración del club. La iniciativa tiene previsto reunir a un centenar de ex jugadores azules arrancando en la década de los 60 y llegando hasta nuestros días. El choque se disputará en el formato de triangular, comenzará a las 18.00 horas y al entrada será libre para los abonados y las entradas para el público tendrán un coste de 5 euros.

