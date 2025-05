El Real Oviedo se conjura: sumar nueve puntos y esperar algún error de los rivales

Cuando una temporada llega a su recta final, todos los equipos quieren depender de sí mismos para conseguir sus metas. La situación contraria no suele ... traer buenas noticias para los implicados y el Real Oviedo sabe bastante de esa situación y por eso el vestuario prefiere centrarse en conseguir lo que está en su mano y luego esperar a ver lo que sucede en el resto de los duelos que faltan por jugarse. «Quedan tres finales, durante estos años que el Oviedo ha estado en esta categoría nunca había estado en una posición así, tenemos que quemar todas las naves que tengamos, todo el esfuerzo hasta la última gota de sudor por brindar tanto a nosotros, al club, como a la afición, un buen final», las palabras de Dani Calvo son un buen reflejo de las sensaciones que hay en el seno del equipo y con ese espíritu encaran la recta final del curso.

Sebas Moyano fue titular el pasado domingo en El Sardinero. El cordobés no ha tenido el mismo protagonismo que en el curso anterior, pero su aportación al equipo siempre es notable. A su juicio, no se debe mirar más allá de los partidos propios: «En cualquier partido puedes pinchar, lo que tenemos que hacer en estos tres partidos que quedan es ir a conseguir los tres puntos» y recordó la buena dinámica del equipo: «En los últimos siete partidos no conocemos la derrota y esperamos que siga así y conseguir los nueve puntos que quedan».

La lectura del empate en El Sardinero tampoco debe frustrar ni al equipo, ni a la afición. El Oviedo viene de sumar siete puntos de nueve ante tres rivales directos y las sensaciones del equipo mejoran en cada jornada. «El Racing en casa es fuerte, hemos hecho un buen partido, hasta el gol del empate estábamos bien, marcamos el gol a balón parado y supimos leer el partido. La pena ha sido ese gol, que al final te vas con mal sabor de boca al perder dos puntos, pero al final sumar siempre es bueno y más siendo fuera de casa», reflexionó Moyano.

En una línea muy similar ponía su análisis Dani Calvo: «Si miramos por lo que ha sido el partido, yo creo que el empate es lo justo, pero yendo con la ventaja en el marcador, yo me voy con mal sabor porque era una victoria súper importante». El central oscense lamentaba ceder terreno con el segundo: «Duele no ganar el partido porque nos metía de lleno en esa pelea, pero es un punto que nos acerca un poco más al objetivo».

Como uno de los capitanes del equipo, Calvo es de los que prefiere no mirar mucho a todos los partidos que quedan por jugarse y a los muchos duelos directos que aún se deben dar: «Faltan tres partidos, tenemos que ir al límite para ganarlos y a ver qué pasa. Nueve puntos que quedan, estamos al alcance, los demás equipos también pincharán, porque esta liga nos demuestra que no hay rival fácil, entonces nosotros vamos a centrarnos en lo nuestro, en el Zaragoza, en ganar el partido, ir así en estas tres etapas que quedan y a ver a dónde llegamos».

El plus de la afición

Lo que sí está claro es que el oviedismo se ha vuelto a enganchar al equipo y la ilusión de la grada y el apoyo que pueden dar en esta recta final, mucho más teniendo dos partidos en casa, puede ser clave. En Santander hubo cerca de 2.000 azules en las gradas y se hicieron sentir. «Ver a nuestra gente ahí nos da muchísima energía, siempre lo digo, le agradezco muchísimo a nuestra gente que estén apoyándonos sea donde sea y esta semana en el partido con nuestra gente iremos por los tres puntos con ellos», reconoció Sebas Moyano.

Calvo va un paso más allá que su compañero y cree que la gente está reconociendo el trabajo del equipo sobre el césped: «Sentimos que la afición está súper ilusionada, orgullosa del equipo, del trabajo, nos hemos vaciado, queríamos brindarles la victoria, no ha podido ser, pero sé que se van súper orgullosos». La consecuencia directa de eso será que: «El fin de semana que viene contra el Zaragoza entiendo que la afición se va a volcar con nosotros y vamos a buscar esa victoria que nos acerque a esas posiciones de ascenso directo».