Calvo: «Nos hemos marcado el desafío de ganar en Huesca»

Dani Calvo es uno de esos jugadores que no suele perderse partidos por lesión. El pasado fin de semana sufrió un golpe en la cabeza que lo obligó a pedir el cambio y que puso en peligro su participación para el encuentro del fin de semana. Ahora, una vez recuperado, fija el objetivo que se marca el vestuario para la visita al Alcoraz: «Nos hemos marcado el desafío de ganar en Huesca, hay que dar ese pasito. Los partidos de Eibar y sobre todo Córdoba no fueron buenos, aunque no perdimos. La victoria ante el Levante nos refuerza mucho porque ganamos con argumentos futbolísticos, algo que se nos demandaba. Queremos defender altos, ser agresivos y generar ocasiones».

Para Calvo es una cita especial, ya que visita su ciudad natal y al equipo de su tierra: «Jugar en Huesca siempre es bonito y especial. Es mi ciudad, de donde soy y donde tengo a familia y amigos. Eso sí, compito por mi club y defiendo al Real Oviedo y estamos en un momento determinante. Solo vale ganar para seguir compitiendo por el ascenso directo, algo por lo que todavía creo, sin duda.Tenemos hambre y ambición, rebosa en el vestuario. Llevamos una dinámica muy positiva y tenemos claro que estos dos partidos fuera de casa son claves».

Aunque la presión parece más en el bando azul, el central también entiende que su rival está ante una de sus últimas opciones, engancharse a la lucha por el ascenso: «Al Huesca solo le vale ganar para seguir arriba y, aunque tengan muchas bajas, compiten muy bien y su gran temporada es el ejemplo. En su campo son muy fuertesy tendremos quedar nuestra mejor versión».

La pasada temporada, el equipo capaz de llegar al final del playoff y ese es un aprendizaje que deben tener en cuenta para este curso: «Lo del año pasado es una experiencia que tienes en la mochila. No es lo mismo ser novatos en un playoff o en partidos de mucha presión a ya tener experiencia.Somos una plantilla veterana y con un camino recorrido, eso seguro que nos ayuda».

Como uno de los capitales del equipo, el central Tensi también elogió la aportación de todos los que salieron desde el banquillo, incluso del debutante Eze: «Con Eze, Marco Esteban y con Jaime antes estamos bien cubiertos en la posición de centrales. Eze es un chico con unas cualidades físicas bestiales, de diez. Es un chaval que tiene que seguir por el camino de la humildad, absorbiendo consejos de todo. Estar en dinámica del primer equipo le hará progresar mucho. Es un chico joven y como todos cuando somos jóvenes cometemos errores, pero seguro que irá limando esas situaciones tácticas que todos los defensas tienen que dominar».