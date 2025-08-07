Real Oviedo: Hassan puede esquivar la lesión muscular

Si hubo una mala noticia en la derrota del Real Oviedo en el Emma Cuervo esa fue el problema físico que obligó a sustituir ... a Haissem Hassan a la media hora de juego. El extremo sintió unas molestias musculares y decidió parar, lo que hace crecer el optimismo con que haya podido esquivar un problema más serio. Esta mañana no trabajó con los compañeros y sus sensaciones marcarán el camino en los próximos días. La idea es que puede estar disponible para el estreno liguero del día 15 en Villarreal.

En el curso pasado, Hassan sufrió un problema muscular que le tuvo parado dos jornadas a finales de enero. En el partido disputado en Cartagonova, forzó y luego se perdió los choques ante Castellón y Almería. Después de eso, supo pedir el cambio en otras ocasiones y esquivó más lesiones sabiendo administrar las cargas de trabajo.

La idea que se extiende en el equipo es que en Ribadeo pudo pasar algo similar a esos episodios. La precaución hizo que el extremo se quedase en los vestuarios en la sesión de trabajo de esta mañana, pero hay confianza en que con unos días de descanso pueda estar disponible para el estreno liguero en Villarreal.

No fue la única ausencia de la mañana. Su sustituto en el Pepe Barrera, Ovi Ejaria, tampoco saltó al césped, pero en su caso se trata de regular las cargas y no tiene problemas. Álex Cardero, que sigue sin resolver su futuro con el club, Santiago Colombatto y Jaime Seoane fueron los otros jugadores que no participaron en el trabajo.