Hassan, en un entrenamiento del Real Oviedo. Álex Piña

Real Oviedo: Hassan puede esquivar la lesión muscular

El extremo, que tuvo que ser sustituido en el Emma Cuervo, no se entrenó con el grupo, pero hay optimismo sobre su estado

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:14

Si hubo una mala noticia en la derrota del Real Oviedo en el Emma Cuervo esa fue el problema físico que obligó a sustituir ... a Haissem Hassan a la media hora de juego. El extremo sintió unas molestias musculares y decidió parar, lo que hace crecer el optimismo con que haya podido esquivar un problema más serio. Esta mañana no trabajó con los compañeros y sus sensaciones marcarán el camino en los próximos días. La idea es que puede estar disponible para el estreno liguero del día 15 en Villarreal.

