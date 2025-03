Los resultados ponen a Javi Calleja en la cuerda floja

El Real Oviedo regresó este domingo de Granada tras la derrota con la peligrosa sensación de estar en el peor momento de ... la temporada cuando restan diez encuentros para el final de la competición, conscientes de que el objetivo se ha alejado. Por ello todas las miradas están centradas en la figura del entrenador, Javier Calleja, cuya continuidad está en el alambre y depende en buena medida de la posibilidad de encontrar un recambio de garantías para el tramo final de la competición.

En el caso de que no se encuentre un sustituto de garantías se asumiría la continuidad de Calleja, confiando en que llegue una reacción que permita al equipo consolidarse en las plazas de 'play off' para luchar por el ascenso hasta el final.

En ese escenario están los dirigentes del conjunto carbayón, que se plantean el relevo en el banquillo como solución para reconducir la situación que ha empeorado con la última racha de resultados. Un punto de los últimos doce disputados hace que el equipo haya pasado del ascenso directo a cerrar las plazas de 'play off' y mantenerse gracias a tropiezos como el del pasado viernes del Almería ante el Burgos.

Aunque las partes implicadas evitan pronunciarse, el club ha empezado a sondear diferentes opciones para un relevo que no se descarta hoy mismo. Entre los técnicos que podrían encajar en lo que busca el club están Francisco, ex de Rayo Vallecano, Girona o Huesca, y Sergio González, con pasado en el Cádiz, Valladolid y Espanyol.

El crédito del técnico madrileño está prácticamente agotado, ya que a lo largo de toda la temporada se sustentó en los resultados, pero desde hace un mes le han abandonado. Ni siquiera parece que tenga el apoyo de los jugadores para los que tuvo palabras críticas tras el encuentro ante el Granada.

La rueda de prensa que ofreció Calleja tras el encuentro dejó la imagen de un entrenador abatido y con poca capacidad para reconducir la situación por la que atraviesa el equipo. Sus palabras fueron interpretadas como un reproche hacia los jugadores. «Ha faltado un poco de todo. No ha sido tanto del juego, si no que partidos como este, ante un equipo como el Granada, tienes que igualar en trabajo, intensidad y actitud», subrayó. La crítica más clara del técnico hacia sus jugadores se puede extraer de la afirmación siguiente: «Tienes que poner una actitud de ganador, tiene que ser un partido muy importante. Ellos han salido mejor, han hecho cosas para ponerse por delante y no hemos sido capaces de dar un plus».

La realidad es que desde su llegada al banquillo el técnico siempre ha estado bajo la sombra de Luis Carrión, que está claro que era el objetivo de la propiedad. Una vez que el catalán anunció su marcha a Las Palmas para entrenar en Primera, el conjunto azul inició los contactos para encontrar un sustituto. Luis García y el Cacique Medina estaban por delante, pero finalmente, tras caerse las otras dos opciones el club se decantó por el técnico madrileño.

Tras unos inicios dubitativos, el técnico fue capaz de ir recomponiendo al equipo y acabó llegando a puestos de ascenso directo hace un mes. Sin embargo, el juego del equipo nunca fue del agrado de los dirigentes. La composición de la plantilla hacía esperar que hubiera más contundencia, pero eso no fue así, pese a lo cual los resultados iban manteniendo al entrenador.

Ahora, con solo un empate en los cuatro últimos encuentros, el futuro del técnico solo depende de que se encuentre un sustituto de garantías. Un entrenador al que se considere capaz de encauzar la situación y que pueda aceptar el reto.

La dirección deportiva, al frente de la que está Roberto Suárez, ha puesto sobre la mesa el nombre de Francisco. El que fuera técnido del Almería, UCAM, Lugo, Huesca, Girona, Elche y Rayo Vallecano, es uno de los entrenadores que podrían encajar en lo que busca el equipo.

También se ha sondeado a Sergio González, extécnico del Espanyol, Valladolid y Cádiz, que podría adaptarse a las necesidades del equipo. Las próximas horas serán decisivas para tomar la decisión definitiva.