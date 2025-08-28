Real Oviedo: Javi López competirá con Rahim

Una de las posiciones que el Real Oviedo quería reforzar está a punto de tener propietario. Javi López llegará cedido desde la Real ... Sociedad para pelear en el lateral izquierdo con Rahim.

Las negociaciones entre ambas partes llevan varios días produciéndose y el Oviedo no parece dispuesto a aceptar la propuesta de los donostiarras que pretenden incluir una cláusula que obligue a pagar una cantidad en caso de que el jugador no dispute una cantidad mínima de minutos. La intención de los dirigentes azules es que Javi López y Rahim compitan en igualdad de condiciones y que sea Paunovic el que decida lo mejor para el equipo al margen de cuestiones económicas.

Javi López fue una de las opciones que más gustaban en los despachos deportivos del Oviedo. Los primeros contactos con el jugador se remontan a los primeros días de agosto, pero el interés de otros equipos fue dilatando la decisión final. El Betis llegó a plantearse su fichaje, pero sus dificultades económicas le hicieron apostar por otra opción. Ahora, con el cierre del mercado muy próximo, el jugador está dispuesto a salir hacia la capital asturiana.

Nacido en Santa Cruz de Tenerife, hace 23 años, dio sus primeros pasos en el fútbol base del club chicharrero, pero fue reclutado muy pronto por la cantera del Alavés y con los vitorianos llegó al fútbol profesional y fue clave en el ascenso de lo vitorianos en el curso 2022-23 y también al año siguiente en Primera. La Real Sociedad pagó 6,5 millones de euros por su traspaso. En la pasada campaña jugó 38 partidos, repartidos en Liga, Copa del Rey y Europa League, pero esta campaña se quedó sin dorsal. Ahora buscará su continuidad en el Oviedo.