Real Oviedo | Rozada: «No hay que obsesionarse con el tema defensivo»

maría suárez Oviedo Jueves, 24 de octubre 2019, 13:35 | Actualizado 13:44h.

El entrenador del Real Oviedo, Javi Rozada, puso en valor la mejora defensiva de los suyos aunque no hayan conseguido dejar la puerta a cero y señaló que no hay que «obsesionarse» con ello mientras el equipo siga «creciendo en todas las líneas». El ovetense no ve que su equipo «conceda demasiado», normalizó que rivales de la entidad de Girona o Albacete tengan acercamientos y hagan goles, y destacó la capacidad de los azules para manejar los partidos en estos últimos encuentros.

El técnico carbayón avanzó que para el partido del Málaga (sábado, 20 horas) igual somete a algún cambio la estructura que viene usando en las últimas jornadas y advirtió que los azules tendrán que tener especial cuidado con las acciones a balón parado en La Rosaleda. Con la vista puesta en ese duelo llevaron a cabo de jueves el último entrenamiento en tierras asturianas, en el que no participó Obeng porque viajará el lunes con Ghana Sub 23 y en el que estuvo toda la primera plantilla al completo y el mediocentro del filial, Riki.

El Málaga: buena plantilla y potencial a balón parado

«Tenemos que tener mucho cuidado con el balón parado. Es un equipo que te somete mucho ahí, sabemos donde pone los saques de banda, las faltas laterales y los saques de esquina. Tenemos que tener personalidad con el balón y estar bien estructurados sin él. Llevan bien el balón a banda, llegan en segunda línea, y nosotros tenemos que saber bien qué hacer: lo de los últimos partidos, pero mejorado, porque nos van a exigir mucho.»

«Venimos de ganar y cuando vienes de ganar, y sobre todo de hacerlo bien, es normal repetir once. De todos modos, no lo tengo decidido. Vamos a hacer un entrenamiento más el viernes en Málaga y hay muchos jugadores pidiendo paso. El rival además tiene una manera particular de jugar e igual cambiamos algo de la estructura habitual.»

«Me parece que el Málaga tiene mucho más de lo que me esperaba, siempre se dijo que tenían problemas y que les ha costado hacer la plantilla, pero luego la ves y te quedas asustado. Los he estudiado esta semana y me parece un partido muy complicado, para ganar tendremos que hacer el mejor partido de lo que va de Liga.»

La importancia del crecimiento del equipo

«Defendimos mal el balón parado, nos pudieron meter goles, pero yo al equipo no le veo concediendo muchas ocasiones. Hubo acercamientos y alguna acción en segunda jugada, pero es normal contra un Girona con ese potencial ofensivo y sin nada que perder. Me parece complicado manejar el partido como lo hizo el equipo, solo me dolió encajar el primer gol antes del descanso.»

«El equipo tiene que seguir mejorando, pero creo que está creciendo desde la primera hasta la última línea. No hay que obsesionarse con el tema defensivo porque estamos metiendo goles, y esto es segunda: todos los rivales tienen buenos delanteros y no es fácil mantener la puerta a cero.»

El buen papel de Lolo y la falta de minutos de Jimmy

«Lolo ante el Girona para mí fue el mejor. Tuvo una personalidad inmensa en el centro del campo, se metió cuando hubo que meterse en ataque y cuando hubo que sufrir, aguantó y salió a las presiones necesarias. Me alegro mucho por el paso adelante que ha dado, ahora tiene que mantener ese nivel porque si no conmigo no va a jugar.»

«Jimmy es un jugador que se ha hecho a sí mismo, ahora no está en una situación fácil porque Lolo y Tejera lo están haciendo muy bien, pero tiene que estar preparado y esperar su momento. El día que Tejera vea la quinta, seguramente entre. Estoy tranquilo porque sé que nos va a dar mucho y solo tiene que seguir entrenando con hambre.»

«No jugar es complicado para el futbolista, intentas ser sincero con cada uno sobre su situación y explicarle por qué no juega. El equipo está ganando y en buena dinámica, para nosotros es complicado hacer cambios ahora. Sería más difícil de entender cuando no se acierta, que entonces el jugador no entiende por qué no los metes si no salen las cosas. Yo sé que todos van a tener su momento.»