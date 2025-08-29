Josip Brekalo, jugador del Real Oviedo: «Es una oportunidad y daré lo mejor de mí para ayudar»
El extremo croata Josip Brekalo reconoce que es un honor para él vestir la camiseta del Real Oviedo, que lucieron antes muchos compatriotas suyos
Oviedo
Viernes, 29 de agosto 2025, 09:39
Con solo una semana en el Real Oviedo, el extremo Josip Brekalo, último fichaje azul, dejó claro que sabe a qué equipo llega ... y también mostró su ilusión por jugar en un club por el que pasaron muchos compatriotas.
El nuevo jugador azul estuvo acompañado en su presentación por el director deportivo, Roberto Suárez, así como el director del hotel Monumental Naranco, Ángel Zubizarreta. Aunque respondió en inglés, no necesitó traducción de las preguntas. Inicialmente se refirió a su adaptación y dijo que «han ido muy bien. estoy muy a gusto. Los compañeros y el cuerpo técnico están ayudándome mucho a que me integre».
Respecto a las circunstancias que se dieron para su llegada, el extremo explicó que el primer paso fue dialogar con el míster. «Hablar con él lo hizo todo muy fácil. Paunovic fue quien me dijo que este era un gran proyecto y eso me convenció». Además, a eso se une que tenía «muchas ganas de jugar en la liga española, por lo que es una gran oportunidad para mí» y por eso prometió «dar lo mejor de mí para ayudar al equipo».
A la hora de aceptar la oferta azul influyó que conocía a varios compatriotas que estuvieron en el equipo. «Sé que muchos y grandes jugadores estuvieron aquí en el Oviedo y tuvieron un gran impacto. Es por eso que es para mí un gran honor estar aquí», explicó el futbolista. Además, espera «poder seguir los pasos de aquellos croatas que pasaron por el Oviedo, como Prosinecki». También dijo que sabe que Jerkan vive aquí en Oviedo y «ojalá pueda quedar con él pronto para charlar con él».
Sobre su posición en el campo, detalló que puede jugar en ambas bandas. «En mi carrera jugué el 70% en la izquierda y el 30% en la derecha. Me siento más cómodo en la izquierda, aunque con la Selección y en otros clubes he jugado más por la derecha», indicó el extremo que competirá con Hassan y Chaira por un puesto.
