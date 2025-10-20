Real Oviedo: un solo superviviente en el estreno

En su primera etapa en el banquillo del Real Oviedo, Luis Carrión tomó las riendas en la jornada séptima. Esta vez lo hizo en ... la noventa. Entre los pocos denominadores comunes de ambas situaciones, está que los dos partidos acabaron en derrota y que Colombatto fue titular en ambos. El único que repitió entre una y otra etapa. Otra dolorosa coincidencia entre los dos debuts es que el equipo acabó la jornada en la penúltima posición de la clasificación.

El resto de situaciones que rodearon el estreno del técnico catalán fueron bastante diferentes, empezando porque ahora el equipo juega en la máxima categoría y continuando porque el recibimiento de la anterior ocasión al entrenador fue bastante mejor.

En el ánimo de Luis Carrión está conseguir en la próxima jornada una feliz coincidencia con la anterior etapa ya que en su segundo partido de la campaña 2023-2024, el equipo consiguió una victoria a domicilio ante el Eldense. Aquel triunfo fue el kilómetro cero de una remontada que permitió al equipo acabar disputando el 'play off'.

En el Real Oviedo que Carrión se encontró la pasada semana cuando llegó había únicamente seis supervivientes de su anterior etapa. La mayoría de ellos defensas. En aquella plantilla figuraban Dani Calvo, David Costas, Oier Luengo y Lucas. A ellos se suman Colombatto y Santi Cazorla.

El capitán fue la única ausencia de la convocatoria debido a la lesión que arrastra. En el partido de hace un par de temporadas, la presencia de Luis Carrión supuso su estreno con la camiseta del primer equipo del Real Oviedo. A falta de pocos minutos para cumplirse el tiempo reglamentario en aquel encuentro ante el Valladolid, Cazorla saltó al terreno de juego con empate a cero en el marcador y tres minutos después Marcos André marcó el gol del triunfo.

En el encuentro del pasado viernes, ante el Espanyol, hubo tres cambios en la alineación en relación con el último encuentro de Veljko Paunovic. Uno de esos cambios fue para mandar al banquillo a Lucas, uno de los seis supervivientes en la plantilla de la etapa anterior.

El lateral ovetense tuvo su peor temporada en el primer equipo carbayón en aquel curso con Luis Carrión. Las cosas no empezaron bien para él, ya que se lesionó en la primera jornada ante el Tenerife y no pudo reaparecer hasta trece partidos después. Luego irrumpió Viti como lateral derecho y Lucas acabó disputando 16 encuentros, en los que sumó 688 minutos.

Un caso muy diferente fue el de Oier Luengo y Dani Calvo, que estuvieron entre los jugadores que más minutos disputaron. En el caso del primero fue su mejor temporada. Por el contrario, David Costas sufrió un calvario de lesiones que apenas le permitieron tener continuidad.

Los tres centrales tienen ahora una situación muy diferente dentro del equipo, ya que aunque están en el grupo de los capitanes y son de los más veteranos, no parece que sean primera opción para Luis Carrión. Eso no es nuevo esta temporada, ya que tras la llegada de David Carmo y Bailly, Veljko Paunovic ya apostó por ellos para el once.

Algo que puede jugar en contra de los centrales con más antigüedad en el equipo es que Carrión no parece partidario de jugar con tres defensas en el medio de la zaga. En ese caso, todo parece indicar que serán David Carmo y Bailly, siempre que estén en buenas condiciones físicas.

Por el que sí parece que esperará el técnico es por Cazorla, que entrará en el equipo en cuanto esté en condiciones.

Lo que fue realmente diferente entre las dos etapas fue el recibimiento al técnico. El pasado viernes una parte importante de la afición recibió con pitos al técnico, críticas que se repitieron cuando salió su imagen en el vídeomarcador. Al final del encuentro, incluso, recibió algunos insultos.

En su estreno anterior el técnico fue bien recibido por la grada del Carlos Tartiere que estaba viendo como el equipo no era capaz de arrancar. Además, su llegada coincidió con la puesta a punto de jugadores como Seoane o Cazorla, que hasta entonces apenas habían estado a disposición de Álvaro Cervera.