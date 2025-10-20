El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Brekalo lamenta la ocasión que tuvo en el partido del pasado viernes ante el Espanyol. Álex Piña

Real Oviedo: un solo superviviente en el estreno

Colombatto fue el único jugador del Real Oviedo de la anterior etapa de Luis Carrión que jugó en la vuelta al banquillo del Real Oviedo del técnico catalán

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Lunes, 20 de octubre 2025, 06:40

Comenta

En su primera etapa en el banquillo del Real Oviedo, Luis Carrión tomó las riendas en la jornada séptima. Esta vez lo hizo en ... la noventa. Entre los pocos denominadores comunes de ambas situaciones, está que los dos partidos acabaron en derrota y que Colombatto fue titular en ambos. El único que repitió entre una y otra etapa. Otra dolorosa coincidencia entre los dos debuts es que el equipo acabó la jornada en la penúltima posición de la clasificación.

