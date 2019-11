Real Oviedo | «Han pasado muchas cosas y siento como oviedista que debo hacerme a un lado»

La de ayer en el Carlos Tartiere fue la tercera despedida de Michu en el Real Oviedo. La segunda en la que el ex futbolista azul, y hasta ayer secretario técnico del club carbayón, decide irse perdonando dinero a un club del que vuelve a salir sin cumplir su ilusión de devolverlo a Primera División. Hace tres temporadas lo hacía por no considerarse al nivel deportivo que requería el equipo dada su lesión de tobillo, pero, en esta ocasión, su salida está marcada por la desilusión que confiesa sentir tras haber afrontado en solitario «el mercado más complicado» desde que se ascendió a Segunda División de nuevo. El ovetense se va perdonando 20 meses de contrato.

«Me senté aquí hace siete meses y dije que en el momento en que no pudiera ayudar todo lo que pudiera al oviedismo me iba a hacer a un lado. Tras tres entrenadores, la marcha de un director general -Joaquín del Olmo- y todas las informaciones que están saliendo, como oviedista siento que no puedo seguir aquí siendo un estorbo», comentó el ovetense respecto a su dimisión.

El ex jugador no restó complejidad al papel que afronta ahora la entidad, que ha de tomar decisiones para dar un nuevo rumbo al club, pero manifestó que lo lógico es que si se está buscando un nuevo director deportivo éste venga acompañado de un secretario técnico de confianza. Labores, ambas, que el ovetense estaba cumpliendo sin ayuda pese a que en su contrato solo constase la de secretario técnico.

«Me voy desilusionado porque en estos siete meses ha pasado de todo. He ejercido de director deportivo aunque no estaba en mi contrato y los ocho jugadores que han venido han sido cosa mía para bien y para mal. Me voy con la conciencia tranquila», explicó el propio Michu en referencia a los cuatro jugadores del filial -Jimmy, Ugarte, Cortina y Lucas- que subió al primer equipo y a los cuatro fichajes de verano, Nieto, Sangalli, Arribas y Ortuño, este último en calidad de cedido.

El ya ex secretario técnico del club no quiso entrar a valorar qué necesita el club en esta nueva etapa, pero sí reconoció que su mayor aval fue la ampliación de capital promovida por CARSO al inicio de la temporada. Sin ella, de la que salió el presupuesto para fichar, no habría tenido margen económico para trabajar.

«No sé si el club necesita un director general o más personal. En la dirección deportiva solo estaba yo. Es un departamento importante al que destinar una buena partida. Claro que me habría gustado contar con gente de confianza, pero me he encontrado solo. Era el secretario técnico pero asumía el 90% de las responsabilidades del director deportivo, aunque no todas, respecto al banquillo solo opinaba», matizó.

Michu agradeció al máximo accionista, Arturo Elías, tanto la oportunidad que le brindó como que «salvara» al club de su vida, y lo hizo al mismo tiempo que avanzó que no quería ser más «un estorbo» y que ayudará a quien cubra la vacante que deja. «Ha sido el mercado más difícil de los últimos cinco años por temas económicos y por tener toda la plantilla renovada. Quien venga tendrá más margen porque nueve jugadores acaban contrato. Con el tiempo se verá si las decisiones que se están tomando son las adecuadas, yo les facilito la tarea al irme», concluyó un Michu que firmó ocho fichas con 1.4 millones de euros.