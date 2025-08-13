El Real Oviedo da el sí a Ejaria El centrocampista convence a los técnicos azules y firmará por una temporada con opción a una segunda en función de cumplir una serie de objetivos

Veljko Paunovic ya tiene un efectivo más en su plantilla. Oviemuno Ejaria tiene cerrado un acuerdo con el Real Oviedo para jugar en el Carlos Tartiere las dos próximas temporadas y reforzar el centro del campo. Se cumple así un deseo del técnico serbio, que fue su valedor en la prueba realizada. El acuerdo sólo está pendiente de ser oficializado por el club.

Las condiciones futbolísticas de Ejaria no generaban muchas dudas en los despachos azules. Paunovic había mostrado confianza absoluta en sus posibilidades y los entrenamientos y partidos jugados desde el 21 de julio, cuando empezó a trabajar con el equipo, demostraron que estaba preparado para volver a ser profesional. Su último encuentro oficial se remonta a noviembre de 2022 y ahora le llega una nueva oportunidad.

El acuerdo con el Real Oviedo contempla un contrato por una temporada, prorrogable a una más en caso de cumplir con una serie de objetivos que no serían complejos de alcanzar, pero que el club entiende necesarios para cubrirse las espaldas y tener la opción de contar con el jugador más allá del 30 de junio de 2026. La carga económica tampoco será elevada para el tope salarial y por todo ello la entidad dio el paso de cerrar el acuerdo.

La idea es que Ejaria quede inscrito en las próximas horas y que pueda viajar con el equipo para el estreno liguero del viernes en Villarreal.

