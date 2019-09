«La solución pasa por dejar la portería a cero» Lolo, durante el entrenamiento de ayer, junto a Jimmy. / ELOY ALONSO El centrocampista Lolo considera que el problema que tiene el equipo «es más anímico que futbolístico» R. J. GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 25 septiembre 2019, 03:05

Ser capaces de mejorar en defensa y no encajar tantos goles es la clave para que el equipo salga de la situación en la que se encuentra, aseguró ayer el centrocampista Lolo, que entiende que el problema del equipo es más anímico que de juego.

El centrocampista de Sanlúcar de Barrameda recordó ayer que salvo en el partido del Elche marcaron en todos los partidos «y eso es muy difícil en el fútbol profesional», pero reconoce que «a nivel defensivo no estamos bien en algunos minutos de los encuentros y nos afecta demasiado».

Por ello, tiene claro lo que deben hacer «la solución es dejar la portería a cero. Es lo que nos está condenando».

Además, Lolo entiende que el equipo ha tenido fases de juego buenas en todos los partidos y por eso entiende que el problema que tienen es «anímico, porque el equipo -ante el Mirandés- hasta el minuto 60 hizo un partido redondo» y explicó que volvió a ver el partido y el rival «no tuvo ocasiones hasta el gol» por eso insiste en que tienen que «seguir trabajando mentalmente y pensar en el Zaragoza porque no queda otra». En la misma línea entiende que «cuando las cosas están mal, cualquier golpe duele más».

El medio reconoce que están afectados por la situación, pero que no les queda otra que «intentar levantar la cabeza y solucionar esto el domingo».

No obstante, entiende que desde la llegada de Rozada han tenido una mejoría que se notó en los minutos finales del partido ante el Extremadura y la primera hora ante el Mirandés. Ese es para él el camino a seguir «hay que seguir en esa línea y trabajando, y eso cambiará, porque el equipo no está bien pero no se merece estar donde está», indicó.

Ahora Rozada tendrá más tiempo para trasladarles sus ideas «para Javi fue una semana difícil, no da a tiempo a implantar su identidad» y entiende que «esta semana se va a notar la mano del míster para sacar tres puntos que nos merecemos».

El rival del domingo no será fácil, ya que no ha perdido ningún partido, pero eso no tiene que importar, considera Lolo: «Da igual que venga el Zaragoza o el Alcorcón. Pensamos en los tres puntos, es un partido bonito contra un histórico». También promete «dar el 100% para que la afición esté contenta» y asume que «solo sumando tres puntos podemos salir de ahí abajo, anímicamente nos vendría de lujo porque solo falta eso para completar el trabajo».