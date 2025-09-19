El Real Oviedo supera los 45 millones de límite salarial El conjunto ovetense es el quinto equipo de Primera División con el menor tope de gasto para la plantilla deportiva

Javier Tebas y Jesús Martínez, en la votación del Salón de la Fama del Fútbol Internacional en Oviedo.

Ramón Julio García Oviedo Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:51

LaLiga hizo públicos este viernes los límites salariales para los equipos de Primera y Segunda División y en el caso del Real Oviedo la cantidad establecida supera lo que inicialmente estaba previsto por parte del club. En concreto, los azules pueden gastar esta temporada para pagar a los jugadores y cuerpo técnico hasta 45,120 millones de euros.

Esa cifra convierte a los ovetenses en el quinto equipo que menor capacidad de gasto tiene para confeccionar la plantilla con la que tratará esta temporada de lograr la permanencia en Primera.

La semana pasada, con motivo de la presentación de Javi López y Ovie Ejaria, el director general de la entidad, Agustín Lleida, anunció que el límite iba a ser de 42,9 millones de euros, es decir, dos menos de los que finalmente tiene a su disposición. Igualmente, había anunciado que no se había utilizado todo el límite para confeccionar la plantilla. Eso significa que el club tiene capacidad de maniobra para reforzar el equipo en el mercado de invierno en el caso de que lo estime oportuno.

En aquel momento, Lleida agradeció a todas las áreas del club su gran trabajo para lograr un límite como el que ha podido alcanzar esta temporada. Para el cálculo del techo de gasto se tiene encuenta la diferencia entre los ingresos por todos los conceptos, como derechos de televisión, comerciales, ticketing, publicidad, así como los gastos estructurales. El Órgano de Validación de LaLiga es el que aplica las normas del Control Económico y establece las cifras que se revisan en el mercado de invierno.

En la presente temporada el club azul tuvo que afrontar indemnizaciones por el despido de futbolistas como Seoane, Pomares, Paulino o Borja Sánchez, mientras que abono cantidades para hacerse con los derechos de Chaira e Ilic así como obtener la cesión de David Carmo. Todo eso está incluido en el límite salarial del equipo.

Como corresponde a un equipo recién ascendido, el Real Oviedo está en la zona baja de una clasificación que lidera un año más el Real Madrid. Los de Florentino Pérez siguen aumentando su límite y esta campaña pueden gastar 761 millones de euros. Eso supone 17 veces más de lo que pueden gastar los azules.

El segundo es el Barcelona, que vuelve a sufrir un recorte y con 351 millones dispone de la mitad que el Real Madrid para confeccionar su plantilla. El Atlético de Madrid es el tercero con 326 millones.

El primera rival esta temporada del equipo ovetense, el Villarreal es el cuarto equipo con mayor presupuesto, con 173 millones. La Real Sociedad es la quinta con 128 millones. En el caso de los donostiarras dentro de este límite se incluye el gasto del filial que este año compite en Segunda División.

El Athletic Club, con 126 millones, seguido por el Betis con 125, Valencia, con 91, Celta, con 91 y Girona, con 75, cierran la parte de arriba de la clasificación de límites en Primera. El resto están en un segmento con muchas menos diferencias.

El undécimo es el Mallorca, con 61 millones, seguido del Espanyol, con 57, Osasuna, con 54, Getafe, con 51 y .Rayo Vallecano, con 47. Luego ya vienen los azules que tienen por detrás al Alavés, 41 millones, Elche 40 y Levante 35.

En teoría el equipo que menos puede gastar esta temporada en Primera es el Sevilla que cuenta con un límite de solamente 22 millones. Esa cifra se corresponde con el ajuste por la pérdida de ingresos de la entidad del Nervión en las últimas campañas.