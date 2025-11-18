El Real Oviedo vuelve a los entrenamientos pendiente de los internacionales Cazorla, Ejaria y Brekalo arrancan la sesión con el resto de compañeros y Alvaro Lemos pisa el terreno de juego ocho meses después de su lesión

Ramón Julio García Oviedo Martes, 18 de noviembre 2025, 12:25 Comenta Compartir

La vuelta al trabajo del Real Oviedo estuvo marcada por las buenas noticias desde la enfermería. Santi Cazorla, Ovie Ejaria y Josip Brekalo arrancaron la sesión junto al resto de compañeros, pero la gran novedad fue ver a Álvaro Lemos trabajando con sus compañeros ocho meses después de haberse roto el ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Luis Carrión solo queda pendiente del estado en el que regresen los jugadores internacionales para poder saber cuántos efectivos tiene disponibles para recibir el domingo al Rayo Vallecano.

Cazorla ya había estado con los compañeros el pasado viernes, pero Ejaria y Brekalo fue la primera vez desde sus lesiones musculares. Los tres tienen serias opciones de estar en la lista de convocados para el fin de semana. Ahora, falta por ver en qué estado regresan Luka Ilic, David Carmo, Rahim Alhassanne, Kwasi Sibo y Fede Viñas, que tuvieron compromisos internacionales con sus selecciones nacionales.

Uno de los más felices en el ensayo de ayer fue Álvaro Lemos. El lateral sufrió una grave lesión de rodilla el pasado 6 de marzo, cuando se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Desde ese día trabajó en solitario en la recuperación, hasta que esta mañana pudo trabajar sobre el césped.

El Oviedo decidió ampliar la vinculación de Lemos con el club para facilitar su recuperación, pero no tiene dorsal en la plantilla y todo apunta a que buscará un nuevo destino en el próximo mercado de invierno.

Temas

Real Oviedo