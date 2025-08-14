El Real Oviedo vuelve para quedarse

Santi Cazorla golpea el balón durante el entrenamiento en el Tartiere. El capitán azul vivirá una jornada emotiva en su vuelta a La Cerámica. R. O.

El Real Oviedo volverá a vestir el traje de equipo de Primera División, una prenda que llevaba 24 años en el armario y que todavía está pendiente de arreglos antes de convertirse en la indumentaria habitual de la temporada. Los de Veljko Paunovic debutarán (21.30 horas) ante el Villarreal con un equipo de circunstancias, porque la plantilla está pendiente de completarse y también debido a que el equipo presenta algunas bajas por diferentes motivos.

En el plano deportivo, los azules acumulan cuatro ausencias: las de Colombatto y Lucas por lesión, la de David Costas, debido a la sanción que arrastra de la pasada temporada, y la de Álex Forés, por la cláusula de su contrato de cesión por parte del conjunto castellonense. El que sí está en la convocatoria y en disposición de jugar es el último fichaje, el inglés Ovie Ejaria. Además, hay una nutrida presencia de jugadores del filial. En la lista están Miguel Narváez, Marco Esteban, Omar Falah, Lamine y Cheli. No son los únicos. En la convocatoria han sido incluidos futbolistas que ya saben que abandonarán el equipo antes de que se cierre el mercado, como son Álex Cardero y Borja Sánchez.

Tras cerrar la etapa del 'barro', los azules vuelven a ponerse de largo en la máxima categoría con el claro objetivo de lograr la permanencia y tratar de consolidarse tras la larga ausencia. No se han cumplido dos meses desde que el equipo logró el ascenso y por eso no hubo mucho tiempo para la planificación en diferentes aspectos. Uno de los más afectados es el deportivo.

El final de la pasada campaña hizo que la pretemporada fuera más corta de lo que a Veljko Paunovic le hubiera gustado. Pero el principal problema ha sido la confección de la plantilla, que está lejos de ser la definitiva. Hasta el momento se han producido siete incorporaciones y todavía restan cuatro o cinco para completarla. Lo más probable es que hasta los últimos días de mercado no culminen esas operaciones.

Los nuevos que han llegado hasta ahora son el portero Moldovan; los centrocampistas Reina, Ilic y Ovie Ejaria; el extremo Brandon Domingues; y los delanteros Salomón Rondón y Álex Forés. En principio, solo tienen asegurada su presencia en el once inicial esta noche Reina e Ilic, mientras que Salomón Rondón pelea por el puesto de 'nueve' con Fede Viñas.

En la pretemporada quedó claro que el técnico apostará por un estilo y un sistema de juego muy similar al de la pasada temporada. En los amistosos se vio un equipo con intensidad y capacidad de sacrificio que, probablemente basará su juego en la efectividad defensiva. En ataque, el equipo no ha generado demasiadas ocasiones y parece que, por el momento, es una de las asignaturas pendientes.

Una de las decisiones de Veljko Paunovic es que el portero elegido para iniciar el campeonato será Aarón Escandell, que recibe así la recompensa a su buen trabajo la pasada temporada cuando fue clave en el ascenso. Eso provocará que el rumano Moldovan, cedido por el Atlético de Madrid, se quede en el banquillo.

En la composición de la zaga hay pocas dudas, en realidad ninguna, ya que jugarán los cuatro defensas del primer equipo que están en la convocatoria. A la sanción de David Costas se sumó la baja de Lucas, lesionado esta semana. En el lateral derecho estará Nacho Vidal, mientras que Rahim ocupará el izquierdo. En el centro la pareja será la formada por Dani Calvo y Oier Luengo. Éste último y Rahim se estrenarán en Primera.

También será el primer encuentro en la máxima categoría para los dos mediocentros del equipo: Sibo y Reina. El técnico mantiene la confianza en el ghanés, al igual que hizo la pasada temporada desde su llegada. El andaluz, por su parte, se ha hecho con el puesto por sus actuaciones de pretemporada.

Una de las dudas de la última semana fue el estado de Hassan que, tras retirarse en el amistoso ante el Deportivo por unas molestias, estuvo entre algodones toda la semana. Finalmente, el extremo derecho podrá volver a la que fue su casa y donde debutó en Primera. Por la izquierda Chaira será el que comience la temporada.

Queda la duda del ataque, ya que Paunovic ha ido alternando a Salomón Rondón y Fede Viñas en toda la pretemporada. En principio, todo apunta a que podría ser el venezolano el elegido para saltar de inicio en el campo. En cualquier caso, el propio entrenador dejó claro que es una de la decisiones que le restan por tomar y que ambos tienen opciones.

