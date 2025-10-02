El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jesús Martínez conversa con Canteli cuando pusieron la primera piedra del proyecto frustrado en Latores. Piña

Siero acelera para cumplir con los plazos previstos de la ciudad deportiva del Real Oviedo

El Oviedo confía en iniciar las obras el próximo verano y la presencia de Jesús Martínez en Asturias ayudará a impulsar gestiones

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Jueves, 2 de octubre 2025, 06:56

Siero siempre mostró un alto interés en acoger la futura ciudad deportiva del Real Oviedo y ahora lo está demostrando con hechos. La ... velocidad en los trámites administrativos así lo corrobora y la línea apuntada por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) puede allanar el camino para que la entidad azul vea cumplidos sus deseos de iniciar las obras el próximo verano.

