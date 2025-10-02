Siero acelera para cumplir con los plazos previstos de la ciudad deportiva del Real Oviedo

Siero siempre mostró un alto interés en acoger la futura ciudad deportiva del Real Oviedo y ahora lo está demostrando con hechos. La ... velocidad en los trámites administrativos así lo corrobora y la línea apuntada por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) puede allanar el camino para que la entidad azul vea cumplidos sus deseos de iniciar las obras el próximo verano.

Desde la llegada del Grupo Pachuca al accionariado del Oviedo, sólo un asunto se ha atragantado a los dirigentes azules y ese fue la ciudad deportiva. Los dos planes fallidos en la capital, primero en Latores y posteriormente en La Manjoya pusieron en una situación complicada a los directivos aztecas que recibieron críticas duras e incluso se llegó a poner en duda la veracidad del proyecto de la ciudad deportiva.

El Ayuntamiento de Oviedo no fue una gran ayuda en ese aspecto. Si bien hubo prisa por posar para la foto en Latores en plena precampaña electoral de 2023, la realidad es que luego no acompañaron el gesto con actuaciones que ayudasen a desbloquear la situación. El fracaso de La Manjoya fue un golpe que puso en peligro las relaciones entre ambas instituciones y que provocó un durísimo comunicado del equipo de gobierno de Alfredo Canteli contra la cúpula directiva azul. Para algunos de los cercanos a esos dos proyectos fallidos el problema estuvo más en tratar de complacer a los propietarios de algunos terrenos que de ayudar realmente a que el Oviedo tuviese una instalación acorde a sus necesidades.

En medio de todo ese embrollo de encuentros y desencuentros, el alcalde de Siero, Ángel García, supo maniobrar para ir proponiendo alternativas hasta que cuajó la actual en la zona del acuartelamiento Cabo Noval. Los técnicos municipales trabajaron para preparar toda la documentación en el menor plazo de tiempo posible y ahora esperan las nuevas indicaciones que lleguen desde el Principado para agilizar el plan especial que permita el inicio de los trabajos de construcción, mientras se avanza en la modificación del Plan General de Ordenación de Siero para abrir el camino al resto de construcciones que el club pretende llevar a cabo en los 350.000 metros adquiridos.

Jesús Martínez tiene previsto estar en Asturias este mismo mes, ha anunciado su presencia en la entrega de la medalla de oro de la Cámara de Comercio de Oviedo al club azul. El presidente del Grupo Pachuca podría aprovechar su estancia para avanzar en las gestiones y dar un impulso a un proyecto que siempre ha sido señalado por él como estratégico en el futuro de la entidad.