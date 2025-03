EL COMERCIO Lunes, 31 de marzo 2025, 16:30 Comenta Compartir

Direcciones: C. Cienfuegos, 2, Gijon-Este, 33205 Gijón, Asturias

Teléfono: 984 24 08 09

Web: www.zigomat.com

ACTIVIDAD PROFESIONAL

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina, Universidad de Valladolid, 1999-2005.

• Licenciado en Odontología por la Facultad de Medicina, Universidad de Oviedo, 2004-2009.

• Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, 2006-2011.

• Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, Sobresaliente Cum Laude. 14 de junio de 2013.

• Fellow on the European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery (FEBOMS). Praga 2014.

• Máster Universitario en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud. Universidad de León. Septiembre de 2017.

• Experiencia Laboral en el Sistema Nacional de la Salud:

◦ Licenciado Especialista de Cirugía Maxilofacial del Hospital de León.

◦ Licenciado Especialista de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital de Cabueñes (Gijón, Asturias). Desde mayo de 2012 hasta la actualidad.