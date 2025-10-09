El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Charlas de la Salud

Las enfermedades relacionadas con la vista tendrán una cita con los lectores de EL COMERCIO en las Charlas de la Salud en Asturias de la mano de los mejores especialistas del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:02

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. 2013.

Estancias en centros oftalmológicos de reconocido prestigio internacional: Manhattan Eye and Ear Infirmary (Nueva York, 2011), Centre for Sight (Londres, 2012) y Clínica Oftalmológica del Caribe (Barranquilla, 2018).

Especialista (MIR) en Oftalmología en Centro de Oftalmología Barraquer. Barcelona, 2014-2018.

Máster de Segmento Anterior del globo ocular: Diagnóstico y tratamiento de la catarata y glaucoma por la Universidad Autónoma de Barcelona. 2015-2016.

Presidente de la Asociación de Jóvenes Oftalmólogos Españoles (AJOE) dentro de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO). 2016-2019.

Título de Fellow por el European Board of Ophthalmology (FEBO). Paris, 2018.

Premio Extraordinario de Doctorado. Doctor Cum Laude con Mención Internacional en Ciencias de la Salud por la Universidad de Oviedo. Tesis Doctoral sobre glaucoma y neuroprotección. 2020..

Fellowship clínico-quirúrgico de glaucoma. Universidad de Oviedo. 2018-2019.

Fellowship clínico-quirúrgico de glaucoma y cataratas en Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust. 2020-2021.

Estancia formativa clínico-quirúrgica de glaucoma y cataratas en Swiss Visio. Lausana, 2021.

Estancia formativa clínico-quirúrgica de glaucoma y cataratas en Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona, 2021-2022.

Es autor de más de 40 publicaciones en revistas científicas de la especialidad, varios capítulos de libros y libros completos, así como numerosas presentaciones a congresos tanto nacionales como internacionales.

Ha recibido importantes Becas de investigación, entre las que destacala Beca de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva (SECOIR). 2018.

Es miembro activo de las Sociedades Oftalmológicas nacionales e internacionales más importantes.

En la actualidad desarrolla su trabajo en el equipo de la Unidad de Glaucoma del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega.

