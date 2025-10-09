Las enfermedades relacionadas con la vista tendrán una cita con los lectores de EL COMERCIO en las Charlas de la Salud en Asturias de la mano de los mejores especialistas del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. 2009.

Estancias en centros oftalmológicos de reconocido prestigio internacional: Manhattan Eye and Ear Infirmary (Nueva York, 2007), Massachusets Eye and Ear Infirmary (Boston, 2008), Centro de Oftalmología Barraquer, (Barcelona, 2010-2014) y Clínica Oftalmológica del Caribe (Barranquilla, 2014).

Premio Extraordinario de Doctorado. Doctor en Ciencias de la Salud y Biomedicina por la Universidad de Oviedo. Tesis sobre queratocono y anillos intracorneales. 2016

Título en Cirugía refractiva y cataratas de ESCRS-EBO (European Board of Oftalmology). 2017

Fellowship en superficie ocular, córnea, cristalino y cirugía refractiva. Universidad de Oviedo. 2015

Fellowship en Córnea, Catarata y Cirugía Refractiva en Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust. Londres. 2017

Fellowship en Córnea, Catarata y Cirugía Refractiva en Bascon Palmer Eye Institute. Universidad de Miami. 2018

Dirección: Avda. Doctores Fernández-Vega, 34 - 33012 Oviedo – España

Teléfono: 985240141

Web: https://fernandez-vega.com/

Es autor de más de 75 publicaciones en revistas científicas de la especialidad, capítulos de libros, así como numerosas presentaciones a congresos nacionales e internacionales.

Ha sido autor principal en el libro «Comunicación solicitada» de la Sociedad Española de Oftalmología 2023 sobre segmentos de anillo intracorneales.

Ha sido galardonado con el prestigioso premio internacional Peter Barry Fellowship de la Sociedad Europea de Cirugía Refractiva y Catarata (ESCRS), en 2017 y ha recibido importantes Becas de investigación, entre las que destaca Beca de la Fundación Ramón Areces en 2017. Además, ha recibido numerosos premios por ponencias en distintos congresos.

Es miembro de las Sociedades Oftalmológicas nacionales e internacionales más importantes.Fue Presidente y Co-Fundador de la Asociación de Jóvenes Oftalmólogos Españoles (AJOE) dependiente de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO), entre los años 2013 y 2015

En la actualidad desarrolla su trabajo en el equipo de la Unidad de Córnea y Cristalino del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega.

Vocal de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO) en Asturias desde septiembre de 2023

Premio 'Arruga' de la Sociedad Española de Oftalmología (2024).