Dr. Pablo Tejerina | CLÍNICA TEJERINA

CHARLAS DE LA SALUD

Dr. Pablo Tejerina

PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

Las técnicas dentales más avanzadas tendrán una cita con los lectores de EL COMERCIO en las Charlas de la Salud en Asturias de la mano de los especialistas de la Clínica Tejerina

Gijón

Jueves, 23 de noviembre 2023

ACTIVIDAD PROFESIONAL

Licenciado en Odontología por la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo (2007).

Master en Periodoncia e Implantología por la Universidad de Oviedo (2007-2010).

Estancia Clínica en el Master de Periodoncia e Implantología de USC (University of Southern California - 2011).

Profesor Colaborador del Master en Periodoncia e Implantes de la Universidad de Oviedo 2011-Actualidad.

Programa de Doctorado y Suficiencia de Investigación por la Universidad de Oviedo (2007-2008).

Beca de Colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia en el Departamento de Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo (2006-2007).

Post-grado de Metodología de la Investigación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Finalizados los cursos de «Fundamentos de Diseño y Estadística» y «Proceso de Datos Sanitarios con SPSS» 2007-2009.

Ha participado como dictante en 9 cursos de formación sobre Periodoncia e Implantes dentro las actividades de SEPA y el Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos.

