CHARLAS DE LA SALUDDr. Pedro González Lafita
PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA ·Las técnicas dentales más avanzadas tendrán una cita con los lectores de EL COMERCIO en las Charlas de la Salud en Asturias de la mano de los especialistas de la Clínica Tejerina
Gijón
Jueves, 9 de octubre 2025, 13:42
-
Dirección: C/ Padilla, 8 - 33205 Gijón (Asturias)
-
Teléfono: 985 354 706
-
ACTIVIDAD PROFESIONAL
Licenciado en medicina por la Universidad de Oviedo, 1976.
Médico especialista en Estomatología por la Universidad de Oviedo ,1989.
Doctor en medicina por la Universidad de Oviedo, 2006.
Profesor asociado, Facultad de Odontología en la Universidad de Oviedo.