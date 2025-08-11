Tres accidentes, 40 positivos en controles de alcoholemia y un detenido: el balance de la Guardia Civil del Descenso del Sella La Benemérita señala que no se han producido «incidentes de relevancia» gracias, en parte, al «comportamiento de los asistentes»

Un agente de la Guardia Civil, durante el desfile del Descenso del Sella.

E. C. Lunes, 11 de agosto 2025, 16:56

El operativo especial de la Guardia Civil por el Descenso del Sella iniciado el pasado día 7 de agosto, que supuso la participación de 330 efectivos de 20 especialidades, ha finalizado «sin incidentes de relevancia». Todo este esfuerzo se vio reflejado en los cuatro días con un resultado que la Benemérita considera «muy bueno debido al nivel bajo de incidencias que se produjeron». «El comportamiento de los asistentes ha contribuido en buena medida a conseguir estos resultado», añade el cuerpo.

Accidentes de Tráfico: 3

Auxilios: 1.177

Personas auxiliada: 1.237

Denuncias en materia de Tráfico: 51

Otras denuncias administrativas: 14

Denuncias en materia de droga: 11

Alcoholemias realizadas: 1289

Alcoholemias positivas: 40

Pruebas detección de droga: 12

Pruebas detección de droga positivas: 6

Detenidos: 1

Investigados: 2

Durante el desarrollo del dispositivo, se han producido tres accidentes de tráfico con el resultado de una persona herida y dos ilesos. En cuanto a las pruebas de detección de drogas de las doce realizadas, seis han arrojado resultado positivo.

Se han formulado un total de once denuncias por tenencia y consumo de drogas en la vía pública de acuerdo a la Ley 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, interviniéndose 27 gramos de hachís y 10 gramos de marihuana.

En cuanto a otras denuncias administrativas arrojan un cómputo total de catorce propuestas para sanción donde se contemplan infracciones a normativa autonómica y estatal, destacando seis denuncias por acampada.

Se han practicado un total de una detención y dos investigados. El detenido lo ha sido por resistencia, desobediencia grave y amenazas a agente de la autoridad y los dos investigados lo fueron por delito contra la seguridad vial por arrojar resultado positivo en test de alcoholemia.