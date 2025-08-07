El Ensidesa domina por quinto año consecutivo el Minisella
El club corverano vuelve a ganar por equipos en una prueba en la que también destacó el K2 infantil del Fertiberia Atlética
Avilés
Jueves, 7 de agosto 2025, 14:02
El Descenso Internacional del Sella es, ante todo, la fiesta de las piraguas, una mezcla de deporte y diversión que también deja un hueco ... para la competitividad de los piragüistas que se toman esta prueba como una especie de colofón de la temporada. Los clubes de la comarca avilesina, el Bajo Nalón y Carreño tienen una fecha especial en el calendario, que es la previa del descenso absoluto con la celebración del XX Trofeo de Promoción del Minisella.
No es una competición menor si se tiene en cuenta el número de clubes que acuden a Ribadesella para luchar por el trono del Sella en categorías inferiores. De hecho, en la edición de este miércoles se citaron 35 clubes de España, Argentina, Alemania y Portugal.
Una vez más, la comarca avilesina volvió a brillar, sobre todo gracias al Club Náutico Ensidesa de Corvera, que se erigió en dominador absoluto por equipos, y ya van cinco años seguidos. El segundo puesto fue para el Grupo de Cultura Covadonga, seguido por Los Gorilas de Candás, otro histórico del piragüismo asturiano y nacional.
Pero no sólo hay que festejar los éxitos del Ensidesa, porque el Fertiberia Atlética también compitió en este Minisella con resultados muy buenos, especialmente en el K2 de Marco García y Alejandro Fueyo, que se impuso en categoría Infantil B.
En cuanto al resto de palistas y categorías, Martín Martínez fue décimo en K1 Infantil A, al igual que Esther Casado en K1 Infantil B femenino. En benjamín, Marcos Tendero finalizo esta prueba en la posición 48, mientras que en prebenjamín el piragüista del Fertiberia Atlética Nicolás García fue decimoctavo en este descenso.
Antía Jácome y Pablo Martínez, refuerzos de lujo de Los Cuervos en el Descenso del sábado
La canoísta gallega Antía Jácome Couto, que ostenta un palmarés impresionante en la especialidad de canoa e integrante del equipo nacional de España en las dos últimas Olimpiadas (Tokio, quinta en C-1 200 metros y París, cuarta, en C-1 200 y sexta en C-2 500 metros); y el canoísta sevillano Pablo Martínez Estévez, olímpico en Tokyo-2020 (octavo en C-2 500 metros), campeón del Mundo en 2022 (C-2 500) y medalla de bronce en el Mundial de 2023 (C-2 500), son los dos grandes refuerzos del Club Deportivo Los Cuervos-Klöckner Pentaplast para la 87ª edición del Descenso Internacional del Sella.
Desde el club, su presidente Diego Cuervo Menes declara que «es un lujo contar con Antía y Pablo y estamos tremendamente agradecidos e ilusionados porque van a representar a Pravia en esta edición del Sella».
No estarán solos, desde Sevilla también bajarán este Sella con Los Cuervos KP en categoría C2 Senior, el palista internacional Gonzalo Moreno, que cuenta en su palmarés con una medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Maratón, y Carlos Lara.
Alfonso Vivero, entrenador de Los Cuervos KP añade que «estoy ilusionado con la canoa en esta edición del sella, contamos con dos C2 y un C1 que, seguramente, nos darán alegrías». A la vez, el técnico agradeció al CN Sevilla la cesión de los cuatro palistas.
