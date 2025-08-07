El Ensidesa domina por quinto año consecutivo el Minisella

El Descenso Internacional del Sella es, ante todo, la fiesta de las piraguas, una mezcla de deporte y diversión que también deja un hueco ... para la competitividad de los piragüistas que se toman esta prueba como una especie de colofón de la temporada. Los clubes de la comarca avilesina, el Bajo Nalón y Carreño tienen una fecha especial en el calendario, que es la previa del descenso absoluto con la celebración del XX Trofeo de Promoción del Minisella.

No es una competición menor si se tiene en cuenta el número de clubes que acuden a Ribadesella para luchar por el trono del Sella en categorías inferiores. De hecho, en la edición de este miércoles se citaron 35 clubes de España, Argentina, Alemania y Portugal.

Una vez más, la comarca avilesina volvió a brillar, sobre todo gracias al Club Náutico Ensidesa de Corvera, que se erigió en dominador absoluto por equipos, y ya van cinco años seguidos. El segundo puesto fue para el Grupo de Cultura Covadonga, seguido por Los Gorilas de Candás, otro histórico del piragüismo asturiano y nacional.

Pero no sólo hay que festejar los éxitos del Ensidesa, porque el Fertiberia Atlética también compitió en este Minisella con resultados muy buenos, especialmente en el K2 de Marco García y Alejandro Fueyo, que se impuso en categoría Infantil B.

En cuanto al resto de palistas y categorías, Martín Martínez fue décimo en K1 Infantil A, al igual que Esther Casado en K1 Infantil B femenino. En benjamín, Marcos Tendero finalizo esta prueba en la posición 48, mientras que en prebenjamín el piragüista del Fertiberia Atlética Nicolás García fue decimoctavo en este descenso.