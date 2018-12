El galán de 'Patito feo', Juan Darthés, acusado de violación por una actriz argentina Diversas celebridades argentinas ya han mostrado su apoyo a la actriz públicamente EL COMERCIO Gijón Miércoles, 12 diciembre 2018, 21:07

Juan Rafael Pacífico Dabul, conocido como Juan Darthés, ha sido denunciado por haber violado, presuntamente, a la actriz argentina Thelma Fardín. La intérprete argentina asegura que el suceso se produjo durante la gira de 'Patito Feo', en un hotel de Nicaragua.

«Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo 'mirá como me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no». Así relata Thelma Fardín en un vídeo la supuesta violanción.

L

a actriz tenía 16 años y Juan Darthés 45 cuando ocurrió la supuesta violanción. Diez años más tarde, el caso sale a la luz. La denuncia ha sido intespuesta en Nicaragua, lugar donde sitúa Fardín el crimen.

Varias celebridades argentinas ya han mostrado públicamente su apoyo a la actriz a través del movimiento #MiraComoNosPonemos:

Tristeza bronca y angustia es algo de lo que siento. Como ellas hay muchas más que no hablan por miedo. Como ellas hay muchas más que quedan con marcas...quizás de por vida.

NO ES NO. Levantemos la voz... No están solas!!!! #MiraComoNosPonemos@soythelmafardin — Mica Viciconte🌊 (@MicaViciconte) 12 de diciembre de 2018

Siento impotencia, bronca y asco. Qué valiente sos @soythelmafardin , mi solidaridad con vos y con cada mujer que pase por cualquier situación que NO ELIJA. #MiraComoNosPonemos#NoEsNo — Nicolas Vazquez 🇦🇷 (@vazqueznico) 12 de diciembre de 2018

ABRAZO FUERTE y todo mi apoyo y amor a @soythelmafardin y a todas ♥️ #MIRACOMONOSPONEMOS — Jimena Baron (@baronjimena) 11 de diciembre de 2018

No es la primera vez que esta acusación pesa sobre el actor de 54 años. Otras tres actrices argentinas lo acusaron el año pasado de abuso sexual. Finalmente, fue declarado inocente por falta de pruebas. Ahora, el foco de la polémica vuelve a estar en él por un nuevo supuesto caso: «Esa fue la última gira, era muy fuerte el momento que estábamos viviendo y a eso sumado esta situación, se bloqueó por completo cualquier posibilidad para mí de procesar eso en ese momento», narró la actriz.

Fue en 2007 cuando cuando Juan Darthés entró a formar parte de la exitosa serie 'Patito feo' y el actor era el único adulto del reparto. Hace dos años el argentino protagonizó una campaña contra la violencia de género. Juan Darthés comenzó su andadura como actor en los años ochenta en series como Gasoleros, Soy Gitano y Culpable.