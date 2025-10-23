El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El acusado testificando ante el tribunal. HOY

El acusado de acuchillar a un taxista en Olivenza afirma que el conductor trató de violarlo

La víctima lo ha negado en un juicio en el que piden nueve años de cárcel para el autor por intento de homicidio

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:47

La Audiencia Provincial de Badajoz ha dejado visto para sentencia un juicio en el que la Fiscalía pide nueve años de cárcel para un ciudadano ... portugués por intento de homicidio, por acuchillar un taxista, también luso, en Olivenza en mayo de 2024. En su declaración ante el tribunal el acusado ha afirmado que el taxista trató de violarlo.

