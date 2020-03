Adriana Lastra, en cuarentena tras dar positivo en coronavirus un colaborador REDACCIÓN gijón. Sábado, 14 marzo 2020, 02:38

La vicesecretaria general del PSOE, la asturiana Adriana Lastra, se ha puesto en cuarentena tras tener conocimiento de que uno de sus colaboradores ha dado positivo en coronavirus. Lastra indicó ayer que no presenta síntomas de los producidos por el Covid-19, pero que siguiendo las recomendaciones que se están haciendo se va a aislar «por responsabilidad. Un colaborador con el que he tenido contacto en los últimos días ha dado positivo. No presento síntomas, pero por responsabilidad y siguiendo las recomendaciones hechas a todos los ciudadanos, entro en cuarentena. Ánimo, responsabilidad y unidad».