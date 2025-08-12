AEMET alerta de la posible propagación de incendios por las tormentas secas El lunes fue la jornada más calurosa de la ola de calor, con 198 estaciones superando los 40 ºC y rachas de viento de hasta 83,5 km/h

C. P. S. Martes, 12 de agosto 2025, 12:46 | Actualizado 13:02h. Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de que en los próximos días podrían repetirse las tormentas secas, un fenómeno que, según su portavoz, José Luis Camacho, provoca que el fuego se origine en poco tiempo, se propague con rapidez por el viento y complique la llegada de los medios de extinción si el lugar es inaccesible.

En declaraciones a Europa Press, Camacho explicó que estas tormentas no registran precipitaciones, pero sí generan rayos en zonas aisladas y rachas intensas de viento. Aunque también se están produciendo tormentas húmedas, con lluvias que ayudan a sofocar incendios, el portavoz subrayó el riesgo añadido de las secas.

El lunes fue la jornada más calurosa de la actual ola de calor en cuanto a extensión y niveles de temperatura: 198 estaciones de la red de AEMET —una de cada cuatro— marcaron 40 ºC o más, y 63 superaron los 42 ºC. La máxima se alcanzó en Granado (Huelva) con 44,3 ºC, seguida por registros por encima de los 43 ºC en puntos de Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha. Los valles del Ebro, Guadalquivir, Genil, Tajo y Guadiana, así como el litoral de Valencia y zonas de Murcia, fueron las áreas más afectadas.

En el extremo opuesto, las mínimas se situaron en 9,8 ºC en el Puerto del Pico (Ávila), 10,4 ºC en Pradollano (Sierra Nevada) y 10,5 ºC en Beariz (Ourense).

La jornada dejó también precipitaciones destacadas, como los 31,6 litros por metro cuadrado del Alto de los Leones (Madrid) o los 20,2 de Capella Laguares (Huesca). Las rachas de viento superaron los 60 km/h, con un máximo de 83,5 km/h en La Pinilla (Segovia), en un día con numerosos episodios de fenómenos convectivos severos en la meseta norte y la Comunidad de Madrid.