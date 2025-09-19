«La figura del diablu rompe'l discursu oficial»

Pablo A. Marín Estrada Gijón Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:49 Comenta Compartir

El sellu Cierva y Culiebra, creáu pol escritor Xaime Martínez, ta acabante publicar el so segundu títulu: 'Nun vaya ser el demoniu, El diablu n'Asturies', una esbilla de testos de les tradiciones oral/popular y culta nes que Satán, «el gran acusador de la humanidá» ye'l protagonista multiforme y absolutu.

El volume, que va presentase'l prósimu 2 d'ochobre na llibrería Matadero Uno d'Uviéu, sigue'l camín abiertu pol títulu inaugural de la editorial: 'La xorda. Nuevos cantares de chigre' (selecionaos pol músicu Rodrigo Cuevas) pa poner el focu nun personaxe, tresversal y universal ú les hubiere, que nel nuestru país tien un interés particular, como señala'l responsable de Ciervu y Culiebra, autor tamién de la escoyeta. «Ye una figura mui interesante pa pensar la identidá y la cultura d'Asturies. Esto desplicábalo perbién Juan Cueto, nel prólogu de 'Los heterodoxos asturianos', y ye que dientro de la nuestra identidá ta esa idea de que somos los más ortodoxos, la cuna de la ortodoxia, la pureza, del sacrificiu español y xustamente lo que m' interesaba del demoniu ye que ye lo contrario, la potencia heterodoxa que va contra la norma y ya se ve en que tiene muchísimos nomes: puede ser el Pecao, puede ser Xuan L'Osu, el Diañu Burllón, Baal o Mefistófenes. Y non solo eso, ye qu'hai munchos demonios, cásique ún pa cada persona. Esta especie de manera de romper la unidá, l'oxetivu común y oponelu a la multiplicidá y a la heterodoxia, dende la etimoloxía de Satán, como el gran adversariu a acusador de la humanidá, parezme mui interesante porque rompe col discursu oficial», desplica Martínez.

Polo que toca a la diversidá de los testos recoyíos, l'escritor afirma que «tien de ver col propiu conceptu de la editorial d'axuntar llibros que nun son del mésmu xéneru y nun tienen por qué ver ente ellos. Nesi llibru axúntense xéneros que munches veces parez que nun se toquen pero qu'equí sí parez que tienen muncho que ver». Una preba d'ello son les estremaes fontes de les que proceden: «Hai inscripciones, conxuros, relatos d'endemoniaos, testos más o menos históricos como ún de Moratín sobre los supuestos demonios cangueses que tenía Carlos II o poemes como ún de Benito Canella. Y xunta ellos testos lliterarios más modernos, del Surdimientu p'acá, de Xuan Bello, Xulio Viejo o Xandru Fernández y que curiosamente toos ellos tienen una relación mui fuerte con esos otros materiales», apunta l'editor.

En cuantes a la propia xera d'esbillar en fontes tan diverses, Martínez desvela que «foi un llabor que podía llevame tola vida. Trabayé con fontes clásiques del sieglu XX: Constantino Cabal, Aurelio del Llano, María Josefa Canellada, pero tamién con Alberto Álvarez Peña, al que-y dicía qu'había munchísimos más materiales, pero tuvi que dexalos inxustamente polos que teníen más relación colos testos cultos, pa que nun quedare descomensao. Foi un procesu mui llargu y nel que deprendí muncho tamién».

Tocante a la pertinencia d'un llibru dedicáu al diablu nuna dómina especialmente escura, Xaime Martínez resalta que'l de los milenta nomes «como la ironía tien una enerxía destructiva que nos obliga a cuestionar les coses establecíes o les idees que tenemos por divines, a revisar los contratos que firmamos. Nesi sentíu creo que políticamente tien munchu interés porque nos fai desconfiar de los salvadores y de los grandes relatos, como'l de la identidá, porque más que oponese a ello lo que fai ye remembrar qu'hai una miríada de relatos, hai miles d'ellos que lo que faen ye cuestionar la propia idea de la unidá», caltién l'editor del que ta llamá a ser un llibru d'éxitu.

Temas

Alitar Asturies