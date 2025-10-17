El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Garbanzos lliberales

Ismael González Arias

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:00

Comenta

Acabante morrer Fernando VII produzse una división ente los partidarios al tronu del so hermanu Carlos (los carlistes o absolutistes) y los de la so fía Isabel (los isabelinos o lliberales). Da empiezu asina la primer guerra carlista (1833-1840). N'ochobre de 1836, en Tinéu, un grupu dirixíu pol comandante Manuel Pérez de la Fanosa enfrentóse a la columna carlista del xeneral Pablo Sanz y Baeza, teniendo de replegar ésta hacia Uviéu. El 19 d'ochobre entró a fusil y bayoneta pela cai Magdalena, ocasionando la muerte del coronel Pardiñas, comandante de los defensores. La resistencia trunfó y la reina Isabel II, por dicir que facía dalgo, mandó inscribir nel escudu de la ciudá'l títulu de Benemérita. Pa conmemorar esa victoria agasayóse a les tropes con un menú de garbanzos con bacaláu y espinaques, callos y arroz con lleche. Esti fechu entá se sigue cellebrando na capital asturiana col nome d'El Desarme. Coméntolo más que nada pa recordar a los qu'esti añu lo cellebren que se tá conmemorando la victoria escontra toa aquella banda de carlistes, absolutistes, tradicionalistes, meapiles, conservadores, continuistes y reaccionarios, que güei siguen esistiendo y de xuru presentándose a comer garbanzos ignorando'l significáu d'esti día.

Ente la documentación de mio casa tengo una carta remitida pol señor comandante xeneral en xefe don Pedro Caunedo, capitán de los complementos de seguridá de la provincia. Nella dase cuenta de que «en la noche de ayer fueron arrojados los enemigos de Tineo» por un grupu de 1.500 homes al mandu del comandante Fanosa. Pedro Caunedo yera hermanu de mio tartaragüela Margarita Caunedo, casada col mio tartaragüelu Manuel Arias. De Pedro Caunedo tovía contaba hestories de les guerres aquelles el mio güelu Ismael. Pa él siguíen quedándo-y cerca, porque falaba del tiempu de los sos güelos.

Na memoria d'ellos sigo comiendo garbanzos con bacaláu y espinaques, callos y arroz con lleche. Na memoria d'aquella xente que vien lluchando dende va cásique dos sieglos escontra la esistencia d'una monarquía de derechu divinu, conservadora de les lleis hestóriques y los fueros. Na memoria d'aquellos que siempre tuvieron escontra del lema 'Dios, Patria, Rey'. Como escontra tamién de que Navarra, País Vascu, Cataluña y Aragón tuvieran fueros especiales. Como ainda más escontra de que la Ilesia Católica rixera la moral y tolos aspectos de la vida cotidiana (estamentos, tradición y relixón, yera otru lema d'ellos).

Nada meyor que, pa esti día, escoyer el lema: 'Garbanzos, Callos y Arroz con lleche'. Toi por faceme una camiseta con él.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nerea Peláez, paciente de salud mental en Asturias: «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2 «Okupación masiva y drogas»: la situación que denuncian los vecinos de este barrio de Oviedo tras morir un joven de 22 años
  3. 3 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 La Policía Nacional investiga un nuevo robo en un piso del barrio de Nuevo Gijón
  5. 5 Reaniman a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la calle en Gijón
  6. 6 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado
  7. 7 Una camarera intercepta a un ladrón de repartidores de comida en Gijón
  8. 8 Estos son los seis concejos asturianos que carecen de abonados del Sporting de Gijón
  9. 9 Buscan al piloto australiano acusado de violar a una enfermera de Michael Schumacher
  10. 10 Último adiós José Manuel Espinosa, un «buen compañero, aguerrido y bondadoso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Garbanzos lliberales