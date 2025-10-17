Garbanzos lliberales

Comenta Compartir

Acabante morrer Fernando VII produzse una división ente los partidarios al tronu del so hermanu Carlos (los carlistes o absolutistes) y los de la so fía Isabel (los isabelinos o lliberales). Da empiezu asina la primer guerra carlista (1833-1840). N'ochobre de 1836, en Tinéu, un grupu dirixíu pol comandante Manuel Pérez de la Fanosa enfrentóse a la columna carlista del xeneral Pablo Sanz y Baeza, teniendo de replegar ésta hacia Uviéu. El 19 d'ochobre entró a fusil y bayoneta pela cai Magdalena, ocasionando la muerte del coronel Pardiñas, comandante de los defensores. La resistencia trunfó y la reina Isabel II, por dicir que facía dalgo, mandó inscribir nel escudu de la ciudá'l títulu de Benemérita. Pa conmemorar esa victoria agasayóse a les tropes con un menú de garbanzos con bacaláu y espinaques, callos y arroz con lleche. Esti fechu entá se sigue cellebrando na capital asturiana col nome d'El Desarme. Coméntolo más que nada pa recordar a los qu'esti añu lo cellebren que se tá conmemorando la victoria escontra toa aquella banda de carlistes, absolutistes, tradicionalistes, meapiles, conservadores, continuistes y reaccionarios, que güei siguen esistiendo y de xuru presentándose a comer garbanzos ignorando'l significáu d'esti día.

Ente la documentación de mio casa tengo una carta remitida pol señor comandante xeneral en xefe don Pedro Caunedo, capitán de los complementos de seguridá de la provincia. Nella dase cuenta de que «en la noche de ayer fueron arrojados los enemigos de Tineo» por un grupu de 1.500 homes al mandu del comandante Fanosa. Pedro Caunedo yera hermanu de mio tartaragüela Margarita Caunedo, casada col mio tartaragüelu Manuel Arias. De Pedro Caunedo tovía contaba hestories de les guerres aquelles el mio güelu Ismael. Pa él siguíen quedándo-y cerca, porque falaba del tiempu de los sos güelos.

Na memoria d'ellos sigo comiendo garbanzos con bacaláu y espinaques, callos y arroz con lleche. Na memoria d'aquella xente que vien lluchando dende va cásique dos sieglos escontra la esistencia d'una monarquía de derechu divinu, conservadora de les lleis hestóriques y los fueros. Na memoria d'aquellos que siempre tuvieron escontra del lema 'Dios, Patria, Rey'. Como escontra tamién de que Navarra, País Vascu, Cataluña y Aragón tuvieran fueros especiales. Como ainda más escontra de que la Ilesia Católica rixera la moral y tolos aspectos de la vida cotidiana (estamentos, tradición y relixón, yera otru lema d'ellos).

Nada meyor que, pa esti día, escoyer el lema: 'Garbanzos, Callos y Arroz con lleche'. Toi por faceme una camiseta con él.

