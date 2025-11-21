Comenta Compartir

Na primavera de 1992, cuando malapenes lleva un añu al frente de l'alcaldía de Mieres, Gustavo Losa Martínez reúne alredor de la mesa del salón de plenos del ayuntamientu a representantes de tolos partíos políticos de la Casa Conceyu, dellos servicios municipales y los responsables de les fuerces d'orden públicu (el comisariu-xefe de la Policía Local, el comisariu-xefe de la Policía Nacional y el comandante xefe de puestu de la Guardia Civil). El propósitu: crear una especie de comisión de coordinación de la llucha escontra les drogues.

Nun momentu de la reunión, l'alcalde faló de los bares y chigres nos que yera de dominiu públicu que s'axuntaben compradores, vendedores y consumidores de drogues. Principalmente d'heroína, la droga que dende facía un tiempu venía dexando un rastru de muerte en Mieres. Una de les sos preguntes fue bien directa a los responsables policiales: «¿Cómo ye posible qu'esista un llugar como'l bar Mineru, equí mesmu, a trescientos metros de la Casa Consistorial, onde tol mundu sabe quién para, quién compra y quién vende?». Les preguntes yeren más y nun había vecín de Mieres que nun les planteara: ¿Cómo yera posible qu'a pocos metros del Mineru tuvieran La Terraza, el Venus, el Mausoleo y El Cuipu? ¿Y que un cientu de metros más p'allá, nel barriu La Villa, funcionaran La Taconera, El Abeto, el Carpis, el Tuti y el Diskola? Ensin escaecer qu'en Turón había otra Terraza, amás de La Bolera y el Charco's.

Depués d'unos segundos de silenciu tensu, tomó la palabra'l comisariu-xefe de la Policía Nacional: «Esisten sitios como'l bar Mineru, señor alcalde, porque ye la meyor manera de tenelos controlaos a toos ellos, a los que consumen y a los que venden».

L'alcalde, con un xestu ente l'enfadu y el desesperu, mirólos directo, movió la cabeza y apretó los llabios. Al momentu respondió-y con una pregunta que paecía tar na boca de tolos presentes: «Y, ¿nun podría entendese que se tea dando un casu de connivencia con tolo que sabemos nestes cuenques que tá detrás de la droga?».

«¡Por favor, señor alcalde!» –indignóse mui serio'l comisariu–. «¡Qué por favor, nin qué hosties!» –dixo con más fastidiu qu'enfadu Gustavo Losa–. «¿Nun será que ye más fácil controlar a los chavales drogaos nel Mineru, nel Venus o na Terraza que tenelos montando barricaes pa defender el puestu trabayu de los padres?».

Trenta años más tarde topo esta mesma tesis nel llibru 'A los pies del caballo narcotráfico, heroína y contrainsurgencia en Euskal Herria', de Justo Arriola. La que tengo nes manes ye la octava edición del llibru. Y la tesis contraria nel llibru '¿Nos matan con heroína?', de Juan Carlos Usó. Esto yá ocurriera notres partes. Hailos que falen de connivencia. Hailos que van más allá. Y hailos que non. Quedo coles palabres de Carmen Díaz, presidenta la l'Asociación de Madres Unidas Contra la Droga, de Madrid: «Cuando seguías el origen de la heroína desde los barrios, siempre llegabas al mismo punto: los cuarteles».

Temas

Alitar Asturies