Xosé Mª Rodríguez: «Contar histories al llar yera normal na mio neñez»

Xosé María Rodríguez, Chema Bimeda (Bimeda, Cangas, 1957) ye autor de obres como 'Tiempu de nublina' (2004) o 'Xuan Canas/Nueite de filandón' (2005), entrambes publicaes pol sellu Trabe, la mesma editorial qu'asoleya agora, el so últimu títulu 'Carreiros de la vida', un llibru de memoria, más que de memories, nel qu'esti inxenieru de telecomunicaciones que formó parte del Conceyu d'Asturies en Madrid, fila alcordances y aufoficción cola prosa amena, pura y prestosa que ye marca de la so lliteratura.

Dende Madrid,onde sigue viviendo, después de xubilase, con un pie siempre n'Asturies, l'escritor escomienza aclariando que « en cualaquiera de los pasaxes de memoria d'esti llibru hai dalgunos que son más autobiográficos y otros menos, pero siempre aparez l'elementu de ficción, misteriu, de, si se quier dicir asina, aunque sea un poco tópico, de realismu máxicu. Equí nun hai realidá cien por cien, sinón ta ficcionada o inventada en cierta midida.Por eso nun ye un llibru de memories, talo s'entiende esi xéneru». Esa suerte de realismu máxicu ta bien presente na priemer parte del volumen, centrada na so infancia en Bimeda y ye que como desplica'l so autor: «La vida en pueblu taba totalmente condicionada por una cultura deles supersticiones y de misterios. La realidá confundíase colo imaxinario de lo que te falaben, formaba parte d'esta cultura tradicional».

Nesi sentíu, el propiu vezu de contar histories, la narración oral como parte de lo cotidiano, foi dalgo que tovía conocieron bien vivo los nenos de la xeneración de Chema Bimeda. «La xente mayor siempre contaba histories, sobre too mio padre y mio güelu, que teníen una memoria maxistral. Parez un tópicu pero contales alredol de la l.lariega yera lo normal nes nueches d'iviernu, porque, ente otres coses, como aparez nun de los pasaxes del llibru, nun había television. Cuando llegó la televisión al pueblu, acabóse esta tradición», señala l'escritor.

La llingua na que se contaben eses histories, la que se falaba nel so pueblu «yera la nuesa, por supuesto», axunta Rodríguez. Ye por eso, afita que «yo escribo n'asturianu porque ye la mio llingua materna, porque la mamé de nenu de la mio familia y de los mios vecinos. Y diba sentir remordimientu de conciencia si nun tresmitiere esa cultura queyo recibí. Si nun lu sintiera como un deber», confiesa.

Chema Bimeda, evoca lo que supunxo pa él atopase cola xente de Conceyu d'Asturies en Madrid: «Fizo agora 50 años, acababa de morrer Franco y yera'l mio primer añu na Universidá. Ellí tomé conciencia política y conciencia asturianista cuando lleí 'El bable de Xuanín' de Xosé Álvarez, Pin, y el llibru de 'Cuentos ya poesías na nuesa tsingua' de Roberto González-Quevedo y so madre, Eva. Conocí a Pin, Roberto, Fonso Velázquez y apuntéme al Conceyu, onde desendolqué tol mio asturianismu. Foi una influyencia fundamental na mio toma de conciencia y no que soi»,revela.

A propósitu de cómo ve un asturianista de primer hora el momentu de güei, Chema Bimeda asegura que «cada vez que vuelvo a Asturies, porque tengo casa ehí, siéntome murniu al ver que la llingua va perdiendo falantes y cada vez se siente menos, pero sigo enfotáu en que la vida da munches vueltes y nunca se sabe lo que puede pasar. Tiendo a ser optimista y pienso que l'hebréu modernu partió de cero y volvieron a ponelu a funcionar. La verdá nun se sabe lo que va deparar el futuru y mentantu, lo que pienso, ye que por nós que nun quede. Creo que nun solo-y lo debemos al asturianu, debémos-ylo tamién a la cultura universal», recalca.

