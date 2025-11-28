Arantza Margolles: «Les autores moces tienen muncho que dicir»

Pablo A. Marín Estrada Gijón Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:25 Comenta Compartir

La escritora, historiadora y collaboradora d'esti diariu Arantza Margolles Beran (Xixón, 1982) algamaba va unos díes el II Premiu 'Muyer' de Narraciones Trabe cola so novela 'Santo Amaro'. Autora d'obres como l'ensayu 'Fuimos graninos d'arena. La solidaridá n'Asturies» énte'l desastre d'Annual' (2024),la obra ganadora ye'l so debú na ficción, un xéneru que cultivó dende los sos años universitarios, cuando participó nun taller lliterariu de Laura Castañón, desvela en conversación con EL COMERCIO. Agora da rienda suelta a esi pruyir nuna trama narrativa que bebi tamién del so interés pola historia xeneral y de la so propia xenealoxía familiar.

«Préstabame escribir coses narratives venceyaes cola historia familiar mía que taba investigando pa pone-y dalgo de poesía a esa xenealoxía y siguir falando a d'historia, pero de forma diferente a la del ensayu. D'ehí surde 'Santo Amaro'», desplica Margolles. Nesi sen, revela que «meto más elementos de ficción de lo que toi avezada, porque garro los datos familiares pero introduzo tamién fantasía pa venceyaos con datos históricos reales, que creo apurren interés al relatu, como la batalla d'Alcazarquivir, cola qu'entama la novela, el mitu del sebastianismu y después tolo que se la emigración, nel mio casu, de los mios tataragüelos a Brasil. ella dende España y él dende Portugal».

La escritora apunta que «la historia más ficcionada surde d'un datu real y ye que trazando la xenealoxía del mio tataragüelu portugués, l'ancestru más antigu qu'alcuentro ye un paisanu, Pedro Antonio, d'un pueblu al llau d'Oporto que muerre en 1596 ciegu, según pon la partida de defunción. Cuando atopé esti datu diome por pensar que'l paisanu tenía edá de sobra pa poder tener combatío na batalla d'Alcazarquivir, na que desaparez el rei don Sebastián y a partir d'ehí surde la fantasía del relatu». Nella, señala que «al filar esos datos reales colos narrativos lo qu'aparez ye una historia de desamor mui profunda, que xenera un gran odiu cuando esa historia secuenta y, polo tanto el silenciu,lo que pretendo ye desplicar cómo se xeneren esos silencios y cómo puede toda una xenealogía dir a parar a esos alcuentros fortuitos, na busca de la fortuna, pero que después salen mal».

Y como nun podía ser d'otra manera nuna novela escrita dende la mirada d'una escritora, el protagonismu femenín ye claru dende «los personaxes importantes que son muyeres y qu'a lo llargo de la saga van tar mui enfrentaes y con munchu odiu ente elles, pol calter del propiu relatu, pero lo qu'intento ye amosar esa presencia constante de la muyer énte la historia que solo nos fala d'otros personaxes.Conocemos a los paisanos nes histories de las batallas pero ¿cómo les vivieron les muyeres?, Por exemplu, les que taben aguardando a los soldaos portugueses que marcharon a Alcazarquivir, les que sostenieron les cases o que caltuvieron los secretos d'eses families, cuálu ye'l so papel na historia y trato,lóxicamente de da-yos voz», declara la so autora.

Polo que toca a la presencia cada vez más relevante d'escritores muyeres nes nuestres lletres, Margolles, amuésas «mui optimista no que pueden aportar y ya lo tán faciendo. Tamos viviendo tiempos mui interesantes y les muyeres tienen muncho que dicir, precisamente porque llevamos munchu tiempu callaes y agora esti nuevu panorama d'autores moces, qu'en dellos casos vienen d'otres estayes, va sorprender mui gratamentente. Hai que dicir que premios como esti son bien importantes porque de xuro hai otres autores agora desconocíes que tán ehí esperando la oportunidá pa salir».

