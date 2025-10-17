«El Navia-Eo yera lo más dinámico nel sieglu XVIII»

Pablo A. Marín Estrada Gijón Viernes, 17 de octubre 2025, 11:00 Comenta Compartir

La versión más divulgada sobre'l fin tráxicu d'Antonio Raimundo Ibáñez, el Marqués de Sargadelos, caltién que lu mató una multitú aventada de vecinos de Ribadeo nos primeros díes de la invasión napoleónica naquelles tierres. El periodista y escritor Cristóbal Ruitiña (Cangas, 1977), afonda na vida y el contestu históricu del illustráu y emprendedor de Santalla d'Ozcos pa xugar con otrahipótesis na so novela nueva 'El asesino de Sargadelos' (Impronta), escrita como la so anterior 'El Batallón Galicia' na llingua del Navia-Eo. Dende Xixón, onde vive y trabaya nos servicios informativos de la Tpa, el so autor desvela delles claves de la so narración y les razones que lu afalaron a entamala.

L'escritor afirma que «en realidá la idea que tenía yera la de volver a escribir 'ElBatallón Galicia' pero intentar facelo meyor. Entós lo que fice fue buscar un episodiu de la historia con ciertos paralelismos: que hubiere un personaxe real, con idees avanzaes pal so tiempu y que muerre en circunstancies misteriores de manera violenta. Igual que nel casu del comandante Moreno, que nun se sabía si taba o nun taba o ónde taba enterráu, nel d'Antonio Raimundo Ibáñez hai esa desplicación de que morrió emburriáu por unos vecinos de Ribadeo. Había un paralelismu y tamién nel personaxe narrador que vuelve al so pueblu de Penafonte. Atopé la historia del Marqués de Sargadelos y parecióme bien interesante».

Ente les estremadures d'una y otra historia, Ruitiña señala la de qu'equí el protagonista históricu nun tien la mesma presencia que tenía Moreno n'anterior: «Los que tán más en primer planu son personaxes de la comarca tovía más desconocíos qu'Ibáñez y que tuvieron de ver cola Illustración nesos años y que tamién s'enfotaron n'industrializar esa parte d'Asturies.A la fin la cuestión yera intentar, al través del misteriu de la muerte de Sargadelos, amosar y reflexonar sobre'l sieglu XVIII nel Navia-Eo, onde se vive el momentu más dinámicu de l'Asturies d'aquel tiempu hasta'l puntu de que'l mesmu Xovellanos ya Ibañez polemicen sobre si el puertu qu'había de privilexar yera Xixón o Ribadeo, como quería el segundu». Nesi sen, l'escritor revela la información enllena d'interés qu'atopó nel discursu d'ingresu nel Ridea del cronista oficial de Os Ozcos, José Antonio Álvarez Castrillón. Ende cítense una serie d'emprendedores, escribanos, xastres y otros personaxes relevantes o anónimos d'esa zona «a los que da-yos vida col pretestu lliterariu d'investigar la muerte del Marqués de Sargadelos» apunta.

El resultáu ye una trama tan apasionante como'l retratu que fai d'una tierra onde les ferreríes y otros inxenios facíenla naquella dómina bien distinta a la imaxe que güei nos llega d'ella . A esi propósitu, Ruitiña señala que «tamién m'interesaba muncho reflexar les idees, les reflexones y tensiones intelectuales d'esi tiempu:ente quienes defendíen dinamizaraquello y los que consideraben que dimanizalo demasiao podía acabar con ello o lo que significaba ser 'afrancesaos'» Son tensiones qu'algamen al presente,, nos reconcomios del personaxe narrador«sobre coses que sucedieron más veces na historia, en teoría por cuestión de ideas, pero igual puramente económica o personal». Sobre cómo morrió Sargadelos y quién tuvo detrás , l'escritor dexa'l gustu de descubrilo a los llectores. El de disfrutar la novela va ya impresu dende les primeres páxines.

Temas

Alitar Asturies