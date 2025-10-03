Marina Pangua, escritora: «Ye un honor ser la tercer muyer que gana'l Xosefa»

Pablo A. Marín Estrada Gijón Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La escritora Marina Pangua (Uviéu, 1992) algamaba'l pasáu 15 de setiembre la 46 edición del Premiu Xosefa Xovellanos de Novela cola so obra 'Bisarma', una realidá que confirmaba'l talentu lliterariu d'una autora emerxente qu'en 2024 llograba'l I Premiu Muyer de Narraciones Trabe cola so ópera prima 'Pel norte n'El Cantu Llunada'. El xuráu del gallardón entamáu pola Conseyería de Cultura reslataba nel so fallu, xunta «la construcción narrativa trabayada, a partir de la sonoridá y la métrica, d'una historia intimista escrita con finura y sutileza», el calter renovador d'un testu que « vincula a la lliteratura asturiana coles tendencies contemporánees de la novelística europea».

Esta selmana, la narradora manifestaba a esti diariu la so allegría por recibir un gallardón que «ye'l más importante de novela n'asturianu y tar ente los nomes de los premiaos que hubiera hasta agora ye mui guapo porque son xente que yo admiro dende fai munchu tiempu. Amás ta l'asuntu de qu'hasta agora namás lu ganaran dos muyeres y ser la tercera ye tamién un honor pa min».

De la obra ganadora desvelaba que «ta escrita dende lo íntimo. Nella navegamos pol pensamientu de Julia, la protagonista, y la novela funciona un poquitín como la nuestra mente y como la nuestra memoria, d'una forma fragmentaria, non cronolóxica, sinón más bien asertiva, asociativa y munches veces caprichosa». Nesi sen, Pangua, afondaba que «les escenes de la vida actual d'ella: de la maternidá, l'amistá ente muyeres adultes, los diálogos sobre antigües pareyes, van entellazándose con recuerdos que-y van viniendo de la adolescencia, episodios de la primera xuventú trabayando en París, imáxenes que parecía que taben adormecíes dientro d'ella y que va reviviendo nesi marcu».

A cuentu de si hai dalguna conexón cola so anterior novela,la escritora asegura que «yo diría que la escribí yo tamién, pero creo que son muy distintes.En 'Pel norte n'El Cantu Llunada' hai la historia d'un pueblu y d'una casa y de las persones que viven nella, tiene muncha más presencia la tradición rural, y esta nomui centrada nel personaxe principal. Tamién l'estilu ye bien direrente y la escritura, el llinguaxe n'anterior buscaba más la belleza, yera de dalguna manera más complexu y en 'Bisarma' l'asturianu ye más directu, vuélvese la traducción d'una mente femenina, y un llnguaxe mui erraigonáu nel cuerpu. Son histories y estilos bien diferentes los d'entrambes les dos»,señalaba. .

En cuantes a la apreciación que facía el xuráu de la obra premiada y los filos que la xunen a les tendencies más a la vanguardia de la tradición narrativa del continente, Marina Pangua amuésasase d'alcuerdu con ello. «Prestóme muchísimo esa valoración y parezme que tien bastante deverdá, porque na lliteratura que yo faigo, sí que veo nexos de xunión con otres literatures actuales, europees, mesmo hispanoamericanas tamién, diría». Y concretaba estes afinidaes en que «nesi intimismu que tien, lo fragmentario que funciona tamién como un pensamientu ye mui realista pero a la vez tien dalgún brochazu, a midida qu'avanza, de prealismu máxicu, un toque inquietante que tien bastante de contemporánea y de conexón con otres autores europees», apunta.

La ganadora del últimu Xosefa Xovellanos,graduada en Llingües Modernes y les sos Lliteratures, y profesora de francés en Secundaria, amás de música en grupos como Verdasca o Muyeres, confiesa que'l premiu aportó-y un estímulu «pa siguir el camín, dame muncha fuerza pa siguir alantre y tengo bien de gana de continuar el trabayu en dellos proyectos que tengo en marcha».