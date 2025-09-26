Sofía Castañón, escritora: «Nun puedo dixebrar el amor de les pallabres»

Pablo A. Marín Estrada Gijón Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:10 Comenta Compartir

Nunos premios lliterarios n'asturianu de la Conseyería de Cultura marcaos esti añu pol protagonismu femenín nes obres ganadores, la escritora Sofía Castañón (Xixón, 1983) venía a sumar otru nome de muyer al Xuan María Acebal de Poesía col so llibru 'Esti amor asturfalante'. El xuráu, formáu pola filóloga Iris Quintana y los poetes Taresa Lorences, Alba González Sanz, Rodrigo Olay y Miguel Rodríguez Monteavaro, resaltaba nel so fallu «la madurez de la obra, la so capacidá de conmover y remover emociones, un usu del asturianu especialmente cuidáu y la solvencia na estructura d'un poemariu nel qu'una historia de amor, una historia sobre'l llinguaxe y un contestu afectáu pol mundu entellácense nun testu con versos d'aliendu llargu».

Inda cola impresión prestosa del reconocimientu bien fresca, la poeta xixonesa confesaba a esti diariu la so satisfacción polos argumentos espresaos pol xuráu pa concede-y el premiu: «Una deles coses que más me pruyó foi qu'esti xuráu entendió perfectamente l'espíritu del llibru, porque fala d'amor, del idioma y del llinguaxe, y también del mundu nel qu'eses dos coses se desendolquen». Define Sofía Castañón la obra como un poemariu «que fala del amor ensin escondese y yo l'amor nun puedo dixebralo de les pallabres, fala de la vivencia del amor nuna llingua».

Otra de les dimensiones de los poemes reuníos nel llibru ganador del Xuan María Acebal ye, en palabres de la so autora, que toos esos elementos citaos sofítense «dende una posición mui política y mui consciente y tamién mui celebrativa». Y respectiva a los filos comunes que puedan atopase ente 'Esti amor asturfalante' y los sos poemarios anteriores, Castañón apunta que «siempre hai conexiones, y creo que tamién hai más ruptures. Casi, si tuviera que pensar nuna conexón, pasóme con esti llibru lo que me ocurría col primeru que publiqué, que fue en castellanu: 'Animales interiores', y ye que sentime otra vuelta totalmente llibre pa escribir lo que me diera pola gana. Y eso, dende aquel primer llibru, nun me pasara d'una forma na que pienses que quiciabes hai dalgo, un erru o que te tas equivocando, pero ya ye esactamente lo que tú quieres facer. Y escribir en sí, esi mieu a la enquivocación y esi 'nun me importa tar enquivocada', eso ya nun me da más, sinón cómo quiero que seya esti llibru». Castañón añade: «Supongo que tien que ver con que después de tantu tiempu de veme desprovista de la voz propia, en tolos aspectos de la vida, públicos y casi diría hasta más íntimos, pero sobremanera de la voz propia y lliteraria, poder recuperala foi un poco como volver a entamar a escribir. Lo que pasa ye qu'una tien más llectures y más vivencies y otres coses».

L'usu del mesmu idioma, al que fai referencia'l fallu del premiu, tien de ver tamién col propiu compromisu de la escritora pa cola llingua asturiana, por eso la escritora refuga falar de 'realcuentru' con ella nesti llibru. «Lo que siento ye qu'hai un afondamientu col asturianu, porque dende un tiempu a esta parte pa min cada vez ye más la llingua d'espresión en tolos ámbitos, nos personales y en xeneral,y si nun lo ye en toos ye porque entá nun tenemos los mesmos derechos, en todos los ámbitos y no ya en más ámbitos. Pero sí, pa min hai una llingua na qu'afondo y na que vivo cada vez más», asegura.

El premiu cueye a Sofía Castañón en plena xera creativa, ya que revela tar trabayando agora mesmo nuna obra de non ficción. Otra bona noticia pa los llectores y les llectores que siguen el llabor d'una autora fundamental de la lliteratura asturiana de güei.

