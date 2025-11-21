Les últimes 'Ciencies' y 'Lletres Asturianes'

Pablo A. Marín Estrada Gijón Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:00 Comenta Compartir

Fiel a la so axenda serondiega de publicaciones, l'Academia de la Llingua Asturiana ta acabante asoleyar los númberos nuevos de les sos revistes 'Ciencies. Cartafueyos de Ciencia y Teunoloxía. 15' y 'Lletres Asturianes. 133'. Entrambes les dos presentáronse nes caberes Xornaes d'Estudiu y tan disponibles ya pal so algame.

La publicación de ciencies ábrese con un artículu del caderalgu del Área de Matemática Aplicada de la Universidá d'Uviéu, Francisco Argüeso Gómez: 'Los númberos primos. Teoremes y conxetures', al que sigue otru del médicu neurofisiólogu del HUCA, Xesús González Rato, nel qu'amplia otres de les sos publicaciones sobre los trestornos del sueñu con 'La narcoplepsia na etapa infantil y xuvenil'.

La contaminación y el mediu ambiente centren el restu de los conteníos d'esti númberu 15 de 'Ciencies', con trabayos como'l deJosé Ramón Obeso, caderalgu d'Ecoloxía de la Universidá d'Uviéu: '¿Ú tán les coraes del planeta?', onde desplica que la idea del pulmón verde ye incompleta y cuenta ónde tán verdaderamente les coraes qu'ayuden a respirar al nuesu planeta. Un grupu d'investigadores de la Universidá d'Uviéu: Ángeles Fernández González, caderalga de Cristalografía y Mineraloxía; Begoña Fernández Pérez, profesora del Departamentu Ciencia de los Materiales ya Inxeniería Metalúrxica; Antonio Marqués Sierra, del ISRULAB y del ICTEA, y Noemí Guallar Machín, Graduada en Xeoloxía y Máster en Recursos Xeolóxicos ya Inxeniería Xeolóxica, faen un fondu estudiu de la contaminación del agua pola actividá minera nel artículu 'El llixiviáu d'arsénicu nes escombreres de les mines de mercuriu en L.lena'. Y l'inxenieru agrícola y ex-xardineru mayor del Conceyu Xixón, Xuan Carlos Martínez Sánchez, fala en 'Naturalización urbana y dellos exemplos en Xixón' de la historia del axardinamientu y de la implantación de lo natural no urbano usando a Xixón como exemplu. La revista zárrase con un artículu d'Antonio Torralba-Burrial, del Departamentu de Ciencies de la Educación y l'INDUROT de la Universidá d'Uviéu; Eduardo Cires, del Departamentu de Bioloxía d'Organismos y Sistemes (Botánica)de la Universidá d'Uviéu, y Sergio Pérez-Ortega, del Departamentu de Micoloxía del Real Xardín Botánicu de Madrid y del CSIC sobre 'Los lliques urbanos como ferramienta pa la reflexón educativa al rodiu de la calidá del aire'.

Pela so banda, nel últimu númberu de 'Lletres Asturianes', Elena E. Rodríguez plantega cuestiones de datación y localización del Fueru Xulgu de la Biblioteca Estatal de Baviera. Julio Villa-García aborda los temes suspendíos nel inglés y l'asturianu, mentres Roberto Avello-Rodríguez y Alberto Fernández Costales, analicen la evolución del estudiu sobre les actitúes llingüístiques n'Asturies. L'académica Carmen Muñiz Cachón fala de les llendes de la traducción dende'l so llabor tornando a la nuestra llingua 'Exercicios d'estilu' de Raymond Queneau y l'actor y estudiosu del nuestru teatru, Antón Caamaño trata de la traducción al asturianu de testos dramáticos. Rematen los trabayos d'investigaciónNoelia López Rodríguez y Gonzalo Llamedo-Pandiella adicando sobre la narativa femenina na revista 'Lliteratura'. Na sección 'D'otramiente' la poeta Lourdes Álvarez fai un averamientu a la figura y la obra de Gaspar García Laviana dende la so torna de los sos 'Cantares d'Amor y guerra'.