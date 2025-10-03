El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Tresmisión xeneracional

'Siguir semando' lema del XII Día de la Reciella

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:38

Esti sábadu 4 el Muséu Pueblu d'Asturies acueye una edición más del Día de la Reciella embaxo'l lema 'Siguir semando'.A lo llargo de tola xornada va haber competiciones como la carrera Entaína, un 'Mundialín interReciella de fútbol comentáu', baille en familia, talleres de manualidaes y de pandereta, sesión vermú musical, charres y l'actuación de la Banda Gaites Saxum. L'oxetivu remarcar que l'usu y la tresmisión del asturianu ye un trabayu que requier esfuerzu pa que les xeneraciones nueves recueyan los sos frutos nel futuru.

