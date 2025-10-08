El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
José Luis Martínez-Almeida EP

Almeida avanza que una hipótesis del derrumbe apunta al material de obra apilado en el edificio

El edificio, según el alcalde Madrid, «contaba con licencia concedida en el mes de febrero de 2025»

EP

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:02

Comenta

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado que una hipótesis del colapso del edificio de la calle Hileras 4 apunta al material ... de obra apilado en la última planta aunque ha pedido prudencia dado que es un asunto que tiene que ser investigado por un juzgado y por Policía Científica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón
  2. 2 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  3. 3 Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón
  4. 4 Cazado a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico en El Franco
  5. 5

    Vox, sobre la educación en Asturias: «Esto es perversión de menores»
  6. 6 Comienza en Asturias la campaña de vacunación contra la gripe: todo lo que hay que saber
  7. 7 Joaquín Pixán: «Esto es algo tremendo. Oí un golpe muy fuerte, tembló la casa y cuando salí, era todo una nube de polvo»
  8. 8

    Los vecinos de Quintes, alarmados por la entrada de unos okupas en una casa: «Tenemos miedo del efecto llamada»
  9. 9 «Tuvimos que evacuar a la carrera»: un restaurante asturiano de Madrid, afectado por el derrumbe del edificio
  10. 10 Detenido por segunda vez el hombre acusado de violar a su hija en Lleida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Almeida avanza que una hipótesis del derrumbe apunta al material de obra apilado en el edificio

Almeida avanza que una hipótesis del derrumbe apunta al material de obra apilado en el edificio