La terapeuta y escritora Belén de la Hoz, antes de la entrevista, en Madrid. José Ramón Ladra

«A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»

Adicta a las benzodiacepinas con prescripción médica, Belén de la Hoz cuenta cómo se recuperó después de tocar fondo e intentar suicidarse en 'Adicta. Crónica de una batalla interior'. Ahora ayuda a otros

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

Cuando Belén de la Hoz tenía 14 años, un médico le recetó benzodiacepinas, un ansiolítico que actúa sobre el sistema nervioso. Sufría ataques de ansiedad « ... brutales» y debía ingerir una pastilla cuando sintiera que «no podía parar de llorar, no podía respirar o me quería morir», recuerda De la Hoz, que ahora tiene 31 años y es autora de 'Adicta, crónica de una batalla interna' (editorial Kitaeru). «Se convirtió en mi mejor amiga, porque cuando de repente estaba en el caos, pum, todo se apagaba». A los 17, ya con depresión, tomaba este fármaco psicotrópico a diario, según la pauta médica. «Ya bebía muchísimo, unos dos días por semana y entraba en 'craving' (obsesiones). Buscaba esa desconexión. Estaba acumulando miedo e ira desde que tenía cuatro años. Me había desbordado», cuenta De la Hoz, que ahora es terapeuta dedicada a ayudar a personas que están pasando por donde ella ya transitó y sobrevivió.

