El anuncio contra el machismo del que todo el mundo habla La marca Gillette anima en su nueva publicidad a que los hombres afeiten su «masculinidad tóxica» EL COMERCIO Gijón Martes, 15 enero 2019, 17:12

La marca de productos de afeitado Gillette anima en un nuevo anuncio a que los hombres afeiten su «masculinidad tóxica». En la publicidad aparecen hombres peleando, acosando a mujeres, justificando y riéndose de situaciones machistas, además de imágenes del movimiento #MeToo.

Una de las cosas que pretende la marca es darle un nuevo sentido a su lema «The Best Man Can Be», que en España se traduce como «Lo mejor para el hombre». Así, ante situaciones en las que hombres se aprovechan de mujeres o niños se meten con otros niños, una voz dice: «No podemos escondernos de ello. Ha estado sucediendo demasiado tiempo. No podemos reírnos, haciendo las mismas excusas viejas».

En declaraciones al Wall Street Journal, Pankaj Bhalla, director de Gillette, dijo que el anuncio es una reflexión sobre los cambios de mentalidad que los hombres deberían hacer en Estados Unidos. «Como compañía que alienta a los hombres a ser lo mejor posible, nos sentimos obligados a abordarlo y a actuar por nuestra cuenta», dijo Bhalla. »Estamos ofreciendo una visión realista sobre lo que está sucediendo, y apuntamos a inspirar el cambio reconociendo que el viejo dicho «Boys Will Be Boys» no es una excusa».

El anuncio, sin embargo, ha provocado el enfado de muchos hombres, que han asegurado que dejarán de comprar productos de la marca Gillette. «Estoy tomando medidas», dijo un usuario de Twitter. «Estoy investigando todos los productos fabricados por Procter & Gamble, tirando los que tengo a la basura, y no volveré a comprarlos hasta que todos los implicados en el anuncio sean despedidos y la compañía emita una disculpa pública».