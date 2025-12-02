El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un árbol de Navidad de 120.000 euros

El evento benéfico anual Solidarity Xmas Tree, en el que participan grandes firmas de lujo como Loewe, Cartier, Hermès o Armani, bate récord de recaudación

Gloria Salgado

Gloria Salgado

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:18

Comenta

El árbol de Navidad tiene varios significados que se han ido mezclando a lo largo de la historia, combinando tradiciones paganas, cristianas y costumbres modernas. Diferentes connotaciones a las que se suma la solidaridad gracias a la iniciativa benéfica Solidarity Xmas Tree, en la que las firmas de lujo más importantes del mundo crean piezas exclusivas con vocación artística que, con la ayuda de Christie's, se subastaron tras una cena servida por el equipo de Ramón Freixà a la que asistieron 350 invitados en el Teatro Real de Madrid.

En la novena edición se batieron todos los récords y un comprador anónimo adquirió el pasado martes el árbol de Navidad confeccionado por la prestigiosa firma de joyería Chopard por 120.000 euros. Se trata de una creación de la artista Macarena de Torres, que se inspiró en la colección de alfombra roja que Caroline Scheufele, directora creativa de la marca, diseña y presenta anualmente en el Festival de Cannes y que, este año, tiene como protagonistas a la naturaleza y los animales que son representados en maravillosas piezas únicas de alta joyería.

Un precioso clásico el de Chopard, al que siguió en la recaudación TOD'S con 53.000 euros gracias a una celebración escultórica de la excelencia artesanal italiana y la elegancia atemporal. Fabricado íntegramente con elementos de cuero cuidadosamente seleccionados de los procesos de producción de la marca, cada módulo, que en su día formó parte de otra historia, encuentra una nueva vida en esta poética composición material. Una gran aguja enhebrada con un hilo de luz completa la estructura, simbolizando el tiempo, la habilidad y la belleza que nacen de la verdadera maestría artesanal.

El tercer árbol navideño en subir al podio fue el de Loewe con 35.000 euros. La firma de lujo española apostó este año por un divertido árbol de Navidad tradicional decorado con la icónica representación excéntrica de los gatos del artista Louis Wain, protagonistas de la colección cápsula de la casa para estas fiestas. También contribuyeron a la causa con su creatividad y saber hacer artesanal, Chaumet, Giorgio Armani, Hermès, Cartier, Jaeger LeCoultre, IWC, Maison Valmont, Stefano Ricci, Suarez, Ralph Lauren y Zimmermann.

Un 30% más que el año pasado

La cifra récord alcanzada en esta edición asciende a 751.000 euros, superando la de la edición 2024 en más de un 30%. A lo largo de sus ocho primeras ediciones, Solidarity Xmas Tree ha conseguido donar más de dos millones de euros de forma íntegra, lo que ha permitido a diversas asociaciones benéficas continuar con su labor solidaria.

Este año ayudará a las fundaciones Tacumi, Dádoris y Alas a mejorar sus recursos para apoyar a colectivos que enfrentan grandes barreras para acceder a una educación de calidad y a una vida independiente, incluyendo a niños con necesidades especiales, jóvenes brillantes sin recursos y personas con discapacidad intelectual. Y es que, como afirmó la 'top' Nieves Álvarez, maestra de ceremonias de la gala, «cuando apoyamos la formación y la integración, estamos cultivando la autoestima, la dignidad y la independencia. Donar es invertir».

