Arrestado un entrenador de kárate por agresión sexual a varios alumnos menores en Torremolinos
Las víctimas han denunciado que sufrieron los abusos cuando eran niños de corta edad, de entre cuatro y siete años
Irene Quirante
Viernes, 29 de agosto 2025, 11:20
La Policía Nacional ha detenido a un entrenador de kárate de Torremolinos por agredir sexualmente a varios menores a los que daba clase. Al menos cuatro jóvenes han denunciado que sufrieron abusos por parte de este individuo cuando eran críos de corta edad.
El caso se ha destapado recientemente, aunque los hechos denunciados se remontan a varios años atrás, cuando los perjudicados tenían edades que rondaban entre los cuatro y los siete años.
El arrestado, de 70 años, cuenta con una dilatada trayectoria en la enseñanza del kárate en la provincia y hace una década fue nombrado seleccionador nacional en varias categorías, entre ellas la de cadete y junior.
Las víctimas, que ahora son jóvenes, han denunciado hace unas semanas los tocamientos y las agresiones sexuales que sufrieron cuando eran niños, tras lo que el Grupo de Menores de la Policía Nacional abrió una investigación, según informa 'SUR'.
La detención del sospechoso se ha llevado a cabo esta semana y, tras su puesta a disposición judicial este jueves, se ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.
