El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
El robo se produjo en la calle Guillem de Castro cuando la víctima circulaba en bicicleta. J. Signes

Arrestados por asaltar a un sintecho en Valencia y causarle cortes con una botella para robarle

Los detenidos, un hombre y una mujer de 27 y 36 años, han ingresado en prisión por los delitos de robo con violencia y lesiones

Ignacio Cabanes

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:56

La Policía Nacional ha detenido a una pareja, un hombre de 27 años de origen marroquí y una mujer de 36 de nacionalidad polaca, como presuntos autores de un violento robo ocurrido a principios del mes de septiembre en el que llegaron a causarle lesiones a su víctima con una botella rota para apoderarse de su mochila.

La víctima, un sintecho de 27 años y origen guineano, iba en bicicleta por la calle Guillem de Castro de Valencia cuando fue abordado por los ahora arrestados, quienes lo tiraron de la bici y comenzaron a agredirle para que les entregara lo poco que portaba, la mochila que siempre lleva consigo.

El robo se produjo a las diez de la noche del pasado 5 de septiembre en pleno centro de la capital del Túria. Los asaltantes, un hombre y una mujer, derribaron a su víctima de la bicicleta y le causaron cortes con una botella rota, para posteriormente huir llevándose su mochila, en la que la víctima portaba unos 200 euros en metálico y un teléfono móvil.

Heridas en la frente y un brazo

El agredido, que sufrió heridas inciso contusas en la frente y en un brazo, requirió asistencia médica. Aunque pudo recuperar después su mochila. Eso sí, del dinero y del móvil ni rastro.

Gracias a los datos que facilitó la víctima, agentes de la Policía Nacional han podido identificar a los agresores y en la mañana de este lunes procedieron a su detención, según publia Las Provincias.

Los arrestados, un hombre de 27 años y nacionalidad marroquí y una mujer polaca de 36 años, han pasado en la mañana de este martes a disposición judicial y el Juzgado de Instrucción número 21, que llevaba la causa ya judicializada, ha acordado el ingreso en prisión provisional de ambos por los delitos de robo con violencia y lesiones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción por la muerte de Lucía Pérez, la profesora de 45 años a la que golpeó el portón de su casa en Granda: «Era pura luz»
  2. 2 Fallece el dentista ovetense Luis Llaca a los 68 años de forma repentina
  3. 3 Preocupación en Laviada, en Gijón, por el mal estado de un edificio pendiente de rehabilitación
  4. 4 «Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía
  5. 5

    Tres investigados por agredir al capitán y al armador del pesquero que sufrió un motín en la costa de Ribadesella
  6. 6

    El secretario de Estado de Transportes alerta: «Eliminar el peaje del Huerna tendría un coste milmillonario y saldría de los bolsillos de los ciudadanos»
  7. 7

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  8. 8

    Hacienda denuncia que las recomendaciones de Begoña Gómez fueron clave en adjudicaciones irregulares
  9. 9 Los aficionados del Real Oviedo afectados por el aplazamiento del partido critican la falta de previsión
  10. 10 «Está fatal que den galletas en el desayuno de los hospitales»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Arrestados por asaltar a un sintecho en Valencia y causarle cortes con una botella para robarle

Arrestados por asaltar a un sintecho en Valencia y causarle cortes con una botella para robarle