Un estudio revela el causante del aumento de los casos de gastroenteritis en todo el mundo: una nueva variante de norovirus Investigadores de varios países han identificado una variante emergente del norovirus GII.17 cuyas mutaciones le permiten unirse mejor a las células humanas y evadir la respuesta inmunitaria

Una nueva variante del norovirus es la responsable del incremento de brotes de gastroenteritis de los últimos años.

La gastroenteritis es una de las infecciones estomacales más frecuentes, sobre todo entre los más pequeños. Aunque la mayoría son de origen vírico y no revisten mayor gravedad, los síntomas resultan muy incapacitantes y en los casos más graves pueden incluso requerir de unos días de hospitalización. Esta dolencia estomacal ha ido en aumento, sobre todo, en los dos últimos años. Y la razón de este incremento aún no estaba clara: hasta ahora. Un equipo internacional de investigadores, liderados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y el Instituto Robert Koch (Alemania), ha logrado identificar la nueva variante de norovirus como responsable del crecimiento de casos en todo el mundo.

Los resultados del estudio, publicados en la revista 'Nature Communitations', han revelado que detrás del «significativo aumento» se encuentra el genotipo GII.17 del virus, que históricamente no se incluía entre los diez genotipos predominantes, pero que entre 2013 y 2016 comenzó a expandirse partiendo de distintos países de Asia.

De esta expansión asiática surgieron las dos nuevas variantes C y D, tras lo que los casos de gastroenteritis por GII.17 disminuyeron y el genotipo GII.4 volvió a ser el más frecuente a nivel mundial. Sin embargo, entre 2023 y 2025, numerosos países de Europa y América han registrado un nuevo incremento de infecciones por norovirus GII.17.

«El estudio muestra que la nueva variante del norovirus GII.17 ha seguido un proceso evolutivo dinámico, adaptándose para infectar con mayor eficacia a los seres humanos», ha afirmado la responsable de Gastroenteritis Víricas en el Centro Nacional de Microbiología (CNM) del ISCIII y parte del Área de Epidemiología y Salud Pública del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER-ISCIII), María Dolores Fernández-García, que también ha participado en el trabajo.

Esta nueva variante presenta un conjunto propio de cambios que afectan especialmente a la proteína VP1 de la cápsida del virus, y que le confieren una identidad genética distinta, además de reflejar un proceso evolutivo continuo para su transmisión eficiente entre humanos.

Mutaciones más infecciosas

Dichas mutaciones han mejorado la capacidad del virus para unirse a moléculas de azúcares que funcionan como factores de adherencia para facilitar la infección viral, y han modificado las propiedades antigénicas del virus, lo que le permite escapar al reconocimiento del sistema inmunitario y facilitar el desarrollo de la infección.

Todo ello muestra que la nueva variante del GII.17 del virus presenta una mayor capacidad y versatilidad de unión celular, en comparación con las variantes anteriores C y D que circularon en Asia, una adaptación que habría ampliado el rango de personas susceptibles y contribuido a la rápida expansión de la nueva variante en Europa y América.

Además, el análisis en personas infectadas de la evolución del virus revela que algunas de las mutaciones adaptativas más importantes ya se estaban seleccionando a nivel intraindividual, antes de extenderse a la población.

«La historia de la variante GII.17 es un ejemplo de cómo los virus evolucionan para encontrar nuevas oportunidades de infección; solo entendiendo estos mecanismos podremos anticiparnos y evitar que se conviertan en grandes epidemias», ha expresado la investigadora.

Fernández-García ha subrayado que este trabajo demuestra la importancia de la colaboración internacional y de la vigilancia genómica para entender cómo los virus emergen y se adaptan, algo fundamental para proteger la salud pública.

Asimismo, ha explicado la relevancia de conocer cómo pequeñas mutaciones en VP1 afectan la capacidad del virus para unirse a las células y evadir la inmunidad natural, pues puede ayudar a diseñar vacunas más efectivas y a anticipar futuras variantes.

Durante la investigación se han analizado más de 1.400 genomas de este virus, tanto recientes como almacenados en bases de datos internacionales, y se han incluido genomas completos de norovirus GII.17 obtenidos en España gracias a la caracterización molecular de brotes de gastroenteritis víricas coordinada por el Centro Nacional de Microbiología.

Se han analizado los patrones de diversificación global de este virus a nivel de todo el genoma, así como los patrones mutacionales en profundidad dentro de 511 virus detectados durante una encuesta nacional de diez años en Alemania y la diversidad viral intrahuésped y los procesos de adaptación que conducen al predominio del virus GII.17.

El equipo del ISCIII ha participado en el análisis e interpretación de estos datos, y ha aportado financiación a través de la Acción Estratégica de Salud Intramural.

