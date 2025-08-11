El baile viral de Abel Caballero: «Vigo es la capital mundial del 'break dance'» El alcalde ha mostrado su agilidad física en el festival O Marisquiño y no ha dudado en tirarse al suelo para girar sobre sí mismo

P. Álvarez Lunes, 11 de agosto 2025, 20:03 Comenta Compartir

Nada puede resistírsele a Abel Caballero, cuyo Ayuntamiento comenzó a finales de julio a decorar 460 calles de Vigo con 12 millones de luces led. Y es que el 'rey de la Navidad' se atreve a todo, incluso a dar unos pasos de 'break dance'. A sus 78 años, el político no ha dudado en mostrar sus mejores movimientos para promocionar el festival O Marisquiño.

«Vigo es la capital mundial del break dance, porque somos mucho mejores que los de Nueva York, los de Londres y los de París», dijo el alcalde después de bailar al ritmo que le imponían el rap, las palmas y los vítores de los allí presentes. Caballero llegó incluso a tirarse al suelo y girar sobre sí mismo demostrando su agilidad de movimientos.

Además, el regidor ha mostrado su buen estado de forma en el circuito de BMX, donde ha rodado en bicicleta, aunque no se ha atrevido con ninguna acrobacia.

El propio alcalde de Vigo compartió su baile en las redes sociales y el vídeo no ha tardado en viralizarse. Hay quien ha preguntado a Grok —la inteligencia artificial de X (antes Twitter)— que «por qué ese señor hace eso». «Su estilo entusiasta y viral genera atención. ¡Es su forma de celebrar la cultura urbana!», ha argumentado la herramienta, que tras otra pregunta ha negado que se trate de un acto «vulgar», sino que «su energía genera viralidad positiva, no crudeza».

Las opiniones son variadas. Hay quienes defienden la forma de promocionar este tipo de festivales y quienes consideran que «hacer el ridículo va también en el sueldo». Lo que está claro es que Abel Caballero ha vuelto a llevar el nombre de Vigo por todo Internet.