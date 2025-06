'Bebés Ozempic': médicos británicos alertan de embarazos no deseados al usar este tratamiento

N. V. Viernes, 6 de junio 2025, 18:28 Compartir

El uso de fármacos como Ozempic (y otros análogos del GLIP-1 como Wegovy, Saxenda o Victoza) están cada vez más en uso para tratar no solo la diabetes tipo 2, sino también la obesidad o con sobrepeso. Sobre este mismo tratamiento ha salido, recientemente, a la luz un inesperado efecto secundario que está generando un aluvión de embarazos no deseados en Reino Unido.

El informe que ha motivado la advertencia lanzada por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) recoge el caso de 40 mujeres que se quedaron embarazadas pese a tomar anticonceptivos orales. El problema es doble: no solo aumenta la fertilidad al perder peso, sino que podría disminuir la eficacia de métodos anticonceptivos si no se combinan adecuadamente. A raíz de esta evidencia, las autoridades sanitarias han aconsejado utilizar «un método de barrera» para prevenir gestaciones no buscadas.

Es decir, se recomienda utilizar métodos anticonceptivos eficaces como preservativos, implantes, dispositivos intrauterinos o combinaciones hormonales, especialmente en el caso de quienes toman Mounjaro, cuya interacción con los anticonceptivos orales ya está documentada.

«Las inyecciones para bajar de peso son medicamentos autorizados para tratar afecciones médicas específicas y no deben utilizarse como tratamientos estéticos o cosméticos. No son una solución rápida para perder peso y no se ha evaluado su seguridad cuando se utilizan de esta manera», ha explicado la directora de seguridad de la MHRA, Alison Cave. Del mismo modo, ha recalcado que, aunque se hayan vuelto populares por su impacto en la pérdida de peso rápida, estos fármacos solo deben usarse bajo prescripción médica y no como solución exprés para adelgazar.

Isabel Silva Reus, vicepresidenta de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), asegura haber incluido esta advertencia como rutina en las consultas. «A las chicas con problemas de obesidad que están en tratamiento les instamos a añadir un segundo método anticonceptivo durante las primeras cuatro semanas tras iniciar la toma de Ozempic u otros. Y también deben protegerse de manera extra durante cuatro semanas cada vez que aumenten la dosis de las inyecciones para bajar peso».

¿Por qué ocurre este fenómeno?

Los medicamentos como Ozempic pueden reducir la eficacia de la píldora anticonceptiva, probablemente al afectar su absorción o metabolismo, aunque los datos aún no son concluyentes.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido (MHRA) recomienda a las mujeres en edad fértil que utilicen métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y hasta dos meses después de interrumpirlo.

La pérdida de peso inducida por estos fármacos puede, además, restablecer la ovulación en mujeres con obesidad, incrementando el riesgo de embarazos no planificados.